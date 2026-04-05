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Futbol

Inter golea a la Roma y se acerca al titulo de la Serie A

Marcus Thuram y Lautaro Martínez del Inter de Milan tras anotar en la Serie A I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:55 - 05 abril 2026
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El Inter de Milan firmó una noche contundente en el Giuseppe Meazza al imponerse con autoridad a la AS Roma en un duelo que reforzó su liderato en la Serie A. El equipo dirigido por Simone Inzaghi no dejó dudas y convirtió el encuentro en una exhibición ofensiva ante su afición.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto nerazzurro mostró su ambición. Apenas al minuto 1, Lautaro Martínez abrió el marcador tras una asistencia de Marcus Thuram, marcando el ritmo de un partido que rápidamente se inclinó del lado local. La Roma intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien plantada y un rival letal en transición.

Lautaro Martínez tras anotar con Inter de Milan I AP

Inter impone condiciones desde el inicio

Con el paso de los minutos, el Inter mantuvo el control del juego, aunque la Roma logró generar algunas aproximaciones. Un disparo de Thuram y otro intento de Lautaro fueron avisos claros de lo que vendría. Del otro lado, los visitantes comenzaron a encontrar espacios, pero sin la contundencia necesaria para inquietar seriamente a Yann Sommer.

La insistencia romana tuvo recompensa al minuto 43, cuando Gianluca Mancini empató de cabeza tras una jugada a balón parado. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en el agregado del primer tiempo apareció Hakan Çalhanoğlu con un potente disparo desde fuera del área para devolverle la ventaja al Inter antes del descanso.

Jornada 31 de la Serie A entre Inter vs Roma I AP

Goleada y mensaje rumbo al título

En la segunda mitad, el dominio local fue absoluto. Nuevamente Lautaro Martínez amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva, y poco después Marcus Thuram se hizo presente en el marcador con asistencia de Çalhanoğlu. La Roma, desbordada en defensa, no encontró respuesta ante el vendaval ofensivo.

El festival continuó con Nicolò Barella, quien aprovechó un balón suelto para firmar el quinto tanto. Aunque Lorenzo Pellegrini descontó para la Roma, el daño ya estaba hecho en un partido que evidenció las carencias defensivas del conjunto visitante.

Victoria del Inter sobre la Roma en Serie A I AP

Incluso en la recta final, el Inter buscó ampliar aún más la diferencia, con centros peligrosos como el de Federico Dimarco que pasó cerca del arco rival. El equipo local no bajó la intensidad y mantuvo el control hasta el silbatazo final.

Con este resultado, el Inter no solo suma tres puntos clave, sino que también manda un mensaje claro en la lucha por el Scudetto. La ventaja sobre sus perseguidores se mantiene y su dominio reciente sobre la Roma se confirma, en una temporada donde el conjunto de Inzaghi luce cada vez más sólido rumbo al título.

Marcus Thuram tras anotar con Inter de Milán ante la Roma I AP
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