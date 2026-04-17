Por primera vez en 25 años Baltimore Ravens presentan nuevo uniformes

Los Baltimore Ravens marcaron un momento histórico al revelar su nueva imagen denominada “The Next Flight”. Esta se convierte en la primera renovación significativa de sus uniformes en más de veinticinco años.

El anuncio se realizó el jueves 16 de abril en un evento especial para abonados en el Merriweather Post Pavilion, poniendo fin a una larga espera tanto de aficionados como de medios locales que durante años habían cuestionado posibles cambios.

The Next Flight takes off pic.twitter.com/qLggrzB5Fi — Baltimore Ravens (@Ravens) April 16, 2026

Detalles del rediseño y nuevos elementos

La actualización de los uniformes introduce varios cambios distintivos que buscan mantener la esencia del equipo mientras evolucionan su imagen. Entre los elementos más destacados se encuentran los ribetes en color “morado medianoche” alrededor de los números, así como detalles de plumas en el cuello. Además, el nombre de la ciudad “Baltimore” aparece ahora impreso en la parte frontal del pecho, reforzando la identidad local del equipo.

Ravens añadieron detalles importantes en sus nuevos uniformes | X @Ravens

Uno de los aspectos simbólicos es la inclusión de la frase “Juega como un cuervo” bordada en el cuello, un recordatorio constante para los jugadores cada vez que porten el uniforme. También se presentó un casco completamente negro con un cuervo mirando hacia adelante, diseñado para acompañar el uniforme alternativo completamente en negro.

El lanzamiento estuvo acompañado por un video promocional de 128 segundos producido por el equipo digital de los Ravens, encabezado por el mariscal de campo Lamar Jackson, junto a otros jugadores destacados como Trey Hendrickson, Roquan Smith, Kyle Hamilton, Zay Flowers, Mark Andrews, Nate Wiggins, Tavius Robinson y Teddye Buchanan.

Ravens presentaron un uniforme alternativo completamente negro | X @Ravnes

Evento, reacciones y figuras presentes

El evento fue conducido por el analista de ESPN Peter Schrager y contó con la presencia del presidente del equipo, Sashi Brown, así como del entrenador en jefe Jesse Minter y los coordinadores Declan Doyle, Anthony Weaver y Anthony Levine. También asistieron leyendas de la franquicia, incluyendo a Jamal Lewis, Terrell Suggs, Jimmy Smith y Peter Boulware, varios de ellos campeones del Super Bowl.

Durante la presentación, jugadores actuales modelaron los nuevos uniformes en el escenario, recibiendo una respuesta entusiasta por parte de los aficionados presentes. Las primeras impresiones, tanto de jugadores como de exintegrantes del equipo, fueron mayormente positivas, reflejadas en un video de reacciones grabado días antes del lanzamiento oficial.