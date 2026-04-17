Estudiantes del IPN toman Canal Once y denuncian crisis en la institución

Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomó las instalaciones de Canal Once, en la Ciudad de México, como parte de una protesta para visibilizar las problemáticas internas que, aseguran, afectan a la institución.

La protesta fue organizada por alumnos de distintas escuelas del Instituto Politécnico Nacional. / RS

¿Por qué estudiantes del IPN tomaron Canal Once?

La movilización fue acordada tras una asamblea realizada por alumnos de distintas escuelas del IPN, principalmente de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quienes decidieron trasladar su protesta a la televisora pública.

Los estudiantes denunciaron que el instituto enfrenta una crisis estructural caracterizada por falta de recursos, instalaciones obsoletas y carencia de insumos necesarios para su formación académica.

Además, señalaron que estas problemáticas no son recientes, sino que se han agravado por decisiones administrativas y recortes presupuestales.

Estudiantes del IPN tomaron las instalaciones de Canal Once para visibilizar sus demandas. / RS

Protesta en vivo: así fue la toma de la televisora

Durante la acción, los alumnos ingresaron a las instalaciones de Canal Once —televisora pública perteneciente al propio IPN— con el objetivo de difundir su mensaje y ser escuchados por autoridades y la sociedad.

Incluso, presentaron un posicionamiento público y un pliego petitorio en el que expusieron su inconformidad, luego de asegurar que esperaron durante horas sin obtener respuesta por parte de las autoridades.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los estudiantes dentro del canal solicitando que su mensaje fuera transmitido para dar visibilidad a la situación.

Los estudiantes del IPN entraron a las instalaciones de Canal 11 para exponer en vivo un pliego petitorio. / X

Exigen diálogo y posibles destituciones

Entre las demandas del movimiento estudiantil se encuentra la apertura de diálogo con autoridades del IPN para atender sus peticiones.

También señalaron a diversos funcionarios y exfuncionarios por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, por lo que exigieron su destitución.