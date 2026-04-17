La Familia del Barrio llega al cine y admite: “hoy estaríamos más funados que nunca”

Antes de pensar en una película, Arturo Navarro y Sergio Teco Lebrija ya llevaban años construyendo uno de los proyectos de animación más reconocibles del humor mexicano. Ambos crearon La Familia del Barrio en 2004, una serie animada para adultos que sigue las vivencias de una familia disfuncional en Ciudad de México. Durante más de una década juntos han construido el proyecto, que pasó de internet a la televisión gracias a su humor irreverente.

Ahora, con La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido, dan un paso más: llevar esa esencia al cine. Pero el camino no ha sido lineal. En el proceso, su forma de hacer reír también ha cambiado.

“Nos hemos ido adaptando a los tiempos”

Arturo Navarro y Sergio Teco Lebrija reconocen que ese humor que los hizo crecer probablemente no sobreviviría en la actualidad.

La Familia del Barrio se ha caracterizado por su humor negro, el uso del lenguaje coloquial y su sátira social y cultural del país.

En ese contexto, La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido tuvo que adaptarse a nuevas audiencias, reconociendo que los tiempos han cambiado:

“Siempre nos hemos ido adaptando a los tiempos… no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ahorita estaríamos más funados que nadie, ¿no? O en la cárcel”, admitieron entre risas en entrevista para CONTRA.

Lejos de verlo como una limitante, lo entienden como una evolución. Su regla es clara: reírse de todo, sí, pero no de cualquiera.

“Nos burlamos de todo, empezando por nosotros, pero tratamos de no pegar para abajo”.

La diferencia está en hacia dónde apunta el chiste: no hacia los más vulnerables, sino hacia el poder, lo absurdo o incluso ellos mismos, pero sin perder la esencia de La Familia del Barrio.

La IA como herramienta, no como reemplazo

Hace apenas unos días, el Senado de la República en México aprobó una reforma para proteger a los artistas del uso de la inteligencia artificial (IA), modificando la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal del Derecho de Autor.

En medio de este cambio, la tecnología también se ha colado en el proceso creativo de La Familia del Barrio, pero no como protagonista.

“No hay una sola línea escrita por la IA en la película”, aclara Sergio Lebrija.

La usan como apoyo, como una especie de asistente que lanza ideas, abre caminos o desbloquea momentos de creatividad. Pero nada más.

“El ser humano en nuestra compañía es el que hace todo, pero hay que subirse a la ola y usarlo como herramienta”, explica Arturo Navarro.

Para ellos, la IA funciona como un asistente más dentro del proceso, pero la esencia sigue dependiendo completamente del factor humano.

Así nace La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido

Como buenos mexicanos, con el don de reírnos de “nuestras propias desgracias”, la historia nace de la pasión por el fútbol y la frustración con la Selección Mexicana, que desde 1994 no ha logrado pasar a cuartos de final en los mundiales, creando un trauma colectivo y la creencia en la “maldición del quinto partido”.

En la película, ese “trauma generacional”, como lo describe Teco Lebrija, se convierte en el motor narrativo.

El Abuelo —uno de los personajes más irreverentes— está convencido de que no es casualidad, sino una maldición, y decide que no puede morirse sin ver a México romperla, lo que desata una historia que mezcla fútbol, rituales y una travesía hacia Estados Unidos, donde, junto con los demás personajes (Gaspar, El Noruego, Jonathan, Peluzín y Olaf), se encontrarán con El Diablo, enfrentarán al ICE y reunirán las reliquias sagradas del fútbol.

Además, se integran a la historia Don Sebas, La Pasita, Pitipu e Irmita.