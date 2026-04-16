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Contra

¿Galilea Montijo “asqueada de México”? filtran supuesto audio de la conductura

Un audio atribuido a Galilea Montijo desató polémica tras viralizarse en redes sociales. / IG: @galileamontijo
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:30 - 16 abril 2026
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Filtran audio donde la conductora de "HOY" supuestamente habla mal de México

La conductora Galilea Montijo se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica luego de que se difundiera en redes sociales un audio que le es atribuido, en el que supuestamente expresa su hartazgo hacia México.

El material, cuya autenticidad no ha sido confirmada, ha generado una ola de críticas y debate entre usuarios sobre el contexto y veracidad de sus declaraciones.

Galilea Montijo vuelve a ser tendencia tras la difusión de un audio cuya autenticidad no ha sido confirmada. / @galileamontijo

¿Qué dice el audio filtrado de Galilea Montijo?

En el audio que circula en distintas plataformas, se escucha una voz atribuida a la conductora decir frases como:

“Estoy asqueada de México… qué triste decir lo que te estoy diciendo”

Además, en el mismo fragmento se menciona que su contrato terminaría en agosto, junto con el deseo de “irse” del país.

Sin embargo, el contenido difundido es breve y carece de contexto completo, lo que ha abierto la puerta a distintas interpretaciones sobre el origen y el momento en que fue grabado.

Hasta el momento, la conductora no ha emitido una postura oficial sobre el audio filtrado. / @galileamontijo

¿De dónde salió el audio y por qué genera dudas?

El material fue difundido inicialmente por periodistas de espectáculos a través de plataformas digitales, lo que impulsó su rápida viralización.

No obstante, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la autenticidad del audio ni sobre si realmente corresponde a la voz de la conductora.

Incluso en redes sociales, algunos usuarios han cuestionado si se trata de un montaje o de un audio sacado de contexto, lo que ha intensificado el debate.

La polémica crece en plataformas digitales mientras se cuestiona el origen del material. / @galileamontijo
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