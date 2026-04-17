Balacera en Línea 9 del Metro CDMX hoy: persecución provoca cierre, desalojo y detenciones

Una balacera registrada la tarde de este jueves 16 de abril en la alcaldía Iztacalco provocó movilización policiaca y afectaciones en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, luego de que los presuntos responsables intentaran huir a través de las instalaciones del sistema de transporte.

Una balacera registrada la tarde de este jueves 16 de abril en la alcaldía Iztacalco provocó afectaciones en la Línea 9 del Metro CDMX. / iStock

¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro CDMX hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en calles de la colonia Granjas México, donde un hombre fue agredido a balazos mientras se encontraba dentro de un vehículo.

El incidente ocurrió luego de que un hombre fuera atacado a balazos en calles de la alcaldía Iztacalco. / X: @Mar_Hernandez_G

Tras la agresión, los presuntos responsables escaparon del lugar y se dirigieron hacia la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro, lo que desató una persecución por parte de elementos de seguridad.

La situación provocó momentos de tensión entre usuarios, ya que parte de la operación del Metro se vio afectada mientras las autoridades intervenían.

Desalojo de usuarios y cierre temporal del servicio

Durante el operativo, usuarios fueron desalojados de vagones en la estación Ciudad Deportiva como medida preventiva, mientras policías realizaban las investigaciones correspondientes.

El Sistema de Transporte Colectivo reportó afectaciones en el servicio, incluyendo retrasos y suspensión momentánea en la circulación de trenes debido a la presencia de personas ajenas en la zona de vías.

Estas acciones derivaron en un cierre temporal parcial en la línea, lo que impactó a cientos de pasajeros que se encontraban en hora de traslado.

Durante el operativo, usuarios fueron desalojados de vagones en la estación Ciudad Deportiva. / X@esprimeralinea

Detenciones y operativo de seguridad

Autoridades lograron la detención de los presuntos responsables tras la persecución que culminó en inmediaciones del Metro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

En tanto, la víctima del ataque fue trasladada a un hospital para recibir atención médica tras resultar herida por impactos de bala.

Servicio del Metro tras los hechos

Luego de las maniobras de seguridad y retiro de personas en la zona de vías, el servicio en la Línea 9 comenzó a restablecerse de manera gradual, al rededor de las 5 de la tarde.

Sin embargo, usuarios reportaron retrasos y avance lento durante varios minutos mientras se normalizaba la operación.

Autoridades lograron la detención de los presuntos implicados tras el operativo dentro del Metro CDMX. / iStock