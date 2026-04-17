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Mauricio Mancera recibe amenazas de muerte y pide ayuda a la policía de CDMX

Mauricio Mancera recibe amenazas de muerte. / @maumancera
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:19 - 16 abril 2026
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El conductor encendió las alarmas tras compartir mensajes inquietantes en redes sociales

El conductor Mauricio Mancera reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que lo llevó a solicitar apoyo a la policía de la Ciudad de México.

El conductor Mauricio Mancera reveló que ha recibido amenazas de muerte. / @maumancera

¿Qué le dijeron a Mauricio Mancera en los mensajes?

El también presentador mostró capturas de los mensajes que le llegaron de manera anónima, en los que incluso se le incitaba a quitarse la vida.

Ante esto, Mauricio Mancera decidió hacer público el caso y solicitar la intervención de las autoridades capitalinas para investigar el origen de las amenazas.

Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor, compartió Mancera en su X.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas identificadas o detenidas relacionadas con las amenazas.

El conductor pidió apoyo directamente a la policía de la Ciudad de México. / @maumancera

¿Quién es Mauricio Mancera?

Mauricio Mancera Reynoso es un conductor de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en radio antes de dar el salto a la televisión.

A lo largo de los años se ha consolidado como una de las figuras de los programas matutinos en México, participando en emisiones como Venga la Alegría, El Hormiguero MX, Hoy y Sale el sol.

Su estilo relajado y humorístico lo ha convertido en un rostro frecuente en la televisión, además de colaborar como reportero y conductor en distintos formatos de entretenimiento.

Mauricio Manchera en "Sale el sol". / @maumancera
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