Con el pie derecho rumbo al tricampeonato, Diablos Rojos debuta con victoria

Continúa la fiesta escarlata. Tras haberse coronado bicampeones, los Diablos Rojos del México iniciaron la nueva temporada con una victoria de 4-2 sobre los Piratas de Campeche, en un arranque más que prometedor.

Luego de que la pizarra se empatara en la parte alta de la séptima entrada, las carreras de Moisés Gutiérrez en el cierre de ese mismo episodio y de Jon Singleton en la octava marcaron la diferencia para darle el primer triunfo a los dirigidos por Lorenzo Bundy.

Diablos Rojos ganaron en su debut en la temporad 2026 | IMAGO7

El encuentro comenzó de forma ideal para la pandilla escarlata, ya que en la primera entrada José Marmolejos impulsó a Robinson Canó para abrir la pizarra con la carrera de la quiniela.

Para el quinto rollo, Franklin Barreto conectó un doble productor que permitió a Carlos Pérez aumentar la ventaja. Sin embargo, en la sexta entrada los Piratas reaccionaron con Connor Hollis, y una tanda después Christian Ibarra igualó el marcador.

Diablos Rojos están pensando en el tricampeonato | IMAGO7

Fue entonces cuando los Diablos volvieron a responder. Carlos Sepúlveda conectó una línea al jardín derecho con la que Moisés Gutiérrez cruzó el plato y devolvió la ventaja a los capitalinos.

En la octava entrada, Maikel Barreto selló el triunfo con un doble que impulsó a Jon Singleton al home, colocando la diferencia definitiva. Campeche ya no tuvo respuesta y los escarlatas se quedaron con el primer juego de la campaña.