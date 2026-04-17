Los partidos de hoy viernes 17 de abril de 2026

La actividad del fútbol profesional para este viernes 17 de abril de 2026 presenta una oferta variada que abarca desde la Liga MX hasta el fútbol europeo. La atención principal se centra en el cierre de la Fase Regular del torneo Clausura 2026.

En las tres últimas fechas que quedan, los equipos buscan asegurar su lugar en la Liguilla. A esto se suma una intensa activad en la Liga de Expansión. Mientras que a nivel internacional, Fenerbahce saldrá a escena, aunque Edson Álvarez todavía no está listo para volver a la actividad.

Liga MX: Pumas y San Luis abren la cartelera estelar

El encuentro que acapara los reflectores este viernes es la visita de Pumas a Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. El partido está programado para las 19:00 horas y podrá seguirse a través de ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Jugadores de Atlético San Luis en celebración en el partido contra Rayados de Monterrey | IMAGO 7

Este duelo resulta crucial para el conjunto universitario, que históricamente ha tenido dificultades en esta plaza, mientras que los potosinos intentarán aprovechar su condición de local para escalar posiciones en la tabla general.

De forma simultánea, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el "Clásico de la zona baja" o el duelo por el orgullo del Pacífico entre Mazatlán y Querétaro. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar unidades para evitar las multas del cociente. Este enfrentamiento será transmitido por Fox Sports 1, Azteca 7 y TV Azteca Deportes Network, ofreciendo una opción abierta para los aficionados en México.

Liga de Expansión MX: El "Equipo del Pueblo" y la selva oaxaqueña

La división de plata también tiene actividad relevante este día. Las acciones comienzan temprano en la capital con el duelo entre Atlante y Club Atlético La Paz a las 17:00 horas. Los "Potros de Hierro", actuales protagonistas del circuito, buscarán mantener su hegemonía con este compromiso que se podrá seguir por la señal de TV Azteca Deportes Network.

Jugadores de Atlante en celebración | IMAGO7

Más tarde, a las 19:00 horas, se dará el choque entre Correcaminos y Alebrijes de Oaxaca. Este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes de meterse a los puestos de clasificación. La transmisión estará disponible en Disney+ Premium y ESPN 2.

Fútbol Internacional: El Fenerbahçe en la Superliga de Turquía

En el plano internacional, la jornada inicia desde temprano con la participación de Fenerbahçe ante Çaykur Rizespor a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Con la lucha por el título en su punto más álgido, el equipo de Estambul no tiene margen de error. Este partido podrá sintonizarse a través de Disney+ Premium y ESPN 3.

Eliminación del Fenerbahce a manos de Nottingham Forest en Europa League | AP