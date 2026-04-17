La afición mexicana ha destacado por su entrega

Pocas son las canciones que han logrado trascender tanto como Cielito Lindo, un himno que, sin haber sido creado para el deporte, terminó convirtiéndose en una de las expresiones más poderosas de identidad mexicana en las gradas del mundo.

El origen de esta nueva identidad para el Tri se originó durante el Mundial de Francia 1998. En ciudades como Lyon, París y Nantes, miles de aficionados mexicanos comenzaron a entonar el clásico “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores” de manera espontánea. Lo que inició como un canto de nostalgia lejos de casa, rápidamente se transformó en un símbolo colectivo que envolvió estadios enteros.

Aquella Selección Mexicana, dirigida por Manuel Lapuente, avanzó hasta los Octavos de Final, pero más allá del resultado deportivo, el recuerdo que quedó grabado fue que la afición no dejó de cantar. El “Cielito Lindo” se escuchaba antes, durante y después de los partidos, generando una atmósfera festiva que contrastaba con la tensión típica de una Copa del Mundo.

Luis Hernández celebra un gol con México en Francia 98 | MEXSPORT

Impacto mundial

Las escenas fueron de gran impacto tanto que televisoras internacionales captaron el fenómeno y comenzaron a destacar la energía de los mexicanos en las tribunas. De pronto, el canto dejó de ser exclusivo de México y empezó a ser reconocido por aficionados de distintas nacionalidades.

Con el paso de los años, el “Cielito Lindo” se consolidó como un sello distintivo de la afición mexicana. En Mundiales posteriores como Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022 el cántico volvió a aparecer con la misma fuerza, convirtiéndose en una tradición no escrita que acompaña cada participación del Tri.

Afición mexicana durante la Copa Mundial de Rusia 2018 | MEXSPORT

¿Qué representa?

Más allá del futbol, este tema representa una conexión emocional profunda. Es nostalgia, orgullo y celebración en una sola melodía. Para muchos mexicanos en el extranjero, cantar “Cielito Lindo” en un estadio es una forma de sentirse en casa, de compartir cultura y de demostrar que el país también se representa con alegría.

Incluso jugadores y entrenadores rivales han reconocido el impacto del canto. La atmósfera que genera puede ser intimidante, pero también contagiosa, al punto de que en algunos partidos aficionados de otros países se han sumado al coro, creando un momento de comunión pocas veces visto en el deporte.

La afición mexicana no dejó de apoyar. FOTO: AP