Natalia Jiménez a punto de morir: vive momentos de pánico tras fallas en dos aviones

Lo que debía ser un traslado rutinario para cumplir con un concierto terminó convirtiéndose en una experiencia de alto riesgo para Natalia Jiménez, quien vivió momentos de angustia tras enfrentar fallas técnicas en dos aeronaves consecutivas durante su viaje rumbo a Fresnillo, Zacatecas.

A través de sus redes sociales, la cantante relató lo ocurrido el pasado 18 de abril de 2026, donde explicó que su trayecto se vio afectado desde el inicio, obligándola a cambiar de avión tras detectar problemas mecánicos en la primera unidad. Sin embargo, lejos de solucionarse, la situación se agravó cuando el segundo vuelo también presentó fallas, lo que encendió las alarmas en pleno aire.

Natalia Jiménez estaba a punto de llorar por las dos fallas en los aviones / Redes Sociales

Dos fallas consecutivas desatan emergencia

De acuerdo con el testimonio de la artista, la cadena de incidentes generó una situación de alta tensión tanto para los pasajeros como para la tripulación. Primero, el avión inicial tuvo que ser sustituido por problemas técnicos, lo que ya representaba una complicación importante en su itinerario.

No obstante, ya en el segundo vuelo, comenzaron a registrarse nuevas anomalías que derivaron en una emergencia aérea. Ante este escenario, el piloto tomó la decisión de regresar a la Ciudad de México y realizar un aterrizaje de emergencia para salvaguardar la integridad de todos los ocupantes.

Se activaron los protocolos de emergencia ya que tuvieron que aterrizar de emergencia / Redes Sociales

¿Qué ocurrió en el aire?

Durante el trayecto, el avión presentó varias fallas que activaron los protocolos de seguridad. Entre ellas, destacó una falla en la válvula de presurización que generó un ruido intenso dentro de la cabina, lo que provocó preocupación inmediata entre los pasajeros.

A esto se sumaron señales de sobrecalentamiento y la presencia de humo, además de una pérdida de presión que obligó a tomar medidas urgentes. En los videos compartidos por la propia cantante, se le observa cubriéndose los oídos debido al fuerte ruido mientras la situación se volvía cada vez más tensa.

Al final, las cosas no pasaron a mayores y todo quedó en el susto de la cantante y la gente que la acompaña / Redes Sociales

“Pánico en el aire”: así se vivió el momento

El episodio fue documentado en un video titulado “Pánico en el aire”, grabado por su esposo y parte de su equipo de trabajo, donde se aprecia el ambiente de nerviosismo dentro de la aeronave.

Tras aterrizar de emergencia en la capital, Natalia Jiménez expresó abiertamente el impacto emocional que le dejó la experiencia: “Estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar”, dejando ver el nivel de angustia que vivió durante el incidente.

Sin lesiones, pero con fuerte impacto emocional

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas, lo que permitió que tanto la cantante como su equipo se encontraran a salvo tras el aterrizaje. Sin embargo, el episodio dejó una evidente afectación emocional en la intérprete, quien no dudó en compartir su experiencia con sus seguidores.