El exprocurador Murillo Karam es hospitalizado y está delicado; enfrenta caso Ayotzinapa

El exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue internado de emergencia en un hospital al sur de la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral, lo que encendió las alertas sobre su estado de salud, el cual ha venido deteriorándose en los últimos años.

De acuerdo con información de La Jornada, el expolítico, de 78 años, fue trasladado desde hace unos días al Hospital Ángeles, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad del evento cerebrovascular.

Desde hace unos días, Murillo Karam fue llevado al Hospital Los Ángeles por un derrame cerebral / Redes Sociales

Un historial médico delicado

No es la primera vez que el exprocurador enfrenta complicaciones de este tipo. Desde agosto de 2014, cuando aún era titular de la extinta PGR, sufrió un accidente cerebrovascular mientras ofrecía una conferencia de prensa sobre el caso Iguala, uno de los episodios más controvertidos de su gestión.

Con el paso del tiempo, su salud se ha visto afectada, situación que incluso fue considerada para otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria, mientras enfrenta dos procesos penales relacionados con su actuación en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El exprocurador fue el responsable de dar a conocer La Verdad Histórica por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa / Redes Sociales

Procesos legales en curso

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad por omisión en el delito de desaparición forzada.

Además, enfrenta una segunda causa penal por presuntos actos de tortura cometidos contra integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, con el objetivo de obtener declaraciones que ayudaran a esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El caso Ayotzinapa sigue siendo uno de los temas más sensibles en México, debido a las irregularidades señaladas en la investigación inicial, así como a la liberación de más del 50 por ciento de los detenidos por presuntas violaciones al debido proceso.

Jesús Murillo Karam es acusado por presunta tortura y omisión en delitos de desaparición forzada / Redes Sociales

La defensa de su actuación

En una entrevista concedida en 2019 La Jornada, Murillo Karam defendió su trabajo al frente de la PGR, asegurando que las decisiones se tomaron conforme avanzaban las investigaciones:

“Detectamos que las patrullas estaban repintadas, que habían cambiado los números, se falsificaron las bitácoras y todo ello forma parte de un cúmulo de pruebas que dicen que no existen, pero que son contundentes.

“Actuamos en función de tiempos muy encimados, pero ni mentimos ni inventamos nada. Me hubiera gustado encausar a otras gentes, pero lo que se obtuvo fueron testimonios de oídas, que no tienen valor probatorio.

“Eso sí, en el momento en que estuve al frente de la PGR tres detenidos declararon haber sido torturados y se iniciaron los procedimientos correspondientes. Si me pasé la vida impulsando leyes contra la tortura, no iba a permitir que en mi terreno se realizaran esas prácticas.

“Una indagatoria que podría ejemplificar mi actuación al frente de la PGR es el caso Tlatlaya. Ya había una resolución ministerial que concluía que se había tratado de un enfrentamiento. Pero dos meses después los peritos de la PGR determinaron que militares habían juntado a las víctimas en un lugar y les dispararon. Metí a la cárcel a los soldados. Nunca dejé de actuar con lo que fuera real”.

El caso de los 43 tenía al expriista en prisión domiciliaria pero su estado agravó / Redes Sociales

Estado de salud bajo vigilancia

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un parte médico oficial detallado sobre la evolución del exfuncionario, aunque fuentes cercanas indican que su estado es delicado y permanece bajo observación constante.