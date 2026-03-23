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VIDEO: ¿Cuál será la sanción para Natalia Jiménez por utilizar ambulancia como taxi en CDMX?

Natalia Jiménez ha sido criticada por usar una ambulancia como taxi/IG: @nataliajimenezoficial
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:53 - 23 marzo 2026
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La cantante española fue llevada del Vive Latino al aeropuerto para llegar a la fiesta de Carlos Rivera en Tlaxcala

En días recientes se ha hecho viral un video que muestra a la cantante española Natalia Jiménez utilizando una ambulancia como taxi para sortear el tráfico de la Ciudad de México y llegar a tiempo a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera.


El hecho, además de generarle críticas, abrió el debate sobre posibles sanciones por el uso indebido de vehículos de emergencia.

Natalia Jiménez es una reconocida cantante española, que alcanzó la fama como vocalista de La Quinta Estación/IG: @nataliajimenezoficial

Natalia Jiménez usó ambulancia tras el Vive Latino

Todo comenzó una semana atrás, cuando, tras su participación en el festival Vive Latino, realizado en el Estadio GNP, la cantante salió con rumbo a Huamantla, Tlaxcala.


Esa misma noche, el sábado 14 de marzo, se celebraría el cumpleaños del cantante Carlos Rivera, amigo cercano de la artista.


Luego de subir al escenario como invitada de Chetes e interpretar el tema “Si tú no vuelves”, cerca de las 22:00 horas, Natalia Jiménez abordó una ambulancia destinada a emergencias médicas del evento.

La propia cantante compartió un video en el que mostró como llegó del Vive Latina a Tlaxcala con la ayuda de una ambulancia/IG: @nataliajimenezoficial

Viaje con sirenas encendidas rumbo al aeropuerto

La ambulancia la trasladó a toda velocidad y con sirenas encendidas desde el Estadio GNP hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recorriendo parte de Circuito Interior Río Churubusco.

El momento fue documentado por la propia cantante en redes sociales, donde se le escucha decir:

“¡Vámonos! ¡Abran paso!”,
“Carlitos, ahí voy. De que llego, llego”
y “Mi aventura para poder llegar a la fiesta de mi amigo”.


Posteriormente, en el mismo video, se observa que abordó un helicóptero que la llevó hasta Tlaxcala, donde se sumó al festejo.

Natalia Jiménez tenía como objetivo llega a la fiesta de Carlos Rivera en Tlaxcala/IG: @nataliajimenezoficial

¿Es ilegal usar una ambulancia como transporte personal?

El caso desató críticas y puso sobre la mesa lo que establece la ley sobre el uso de ambulancias.


De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento para Regular los Vehículos de Uso como Ambulancia en la Ciudad de México (2022):


Las ambulancias solo pueden usar sirenas y luces en emergencias reales o traslado de pacientes graves.

En caso de incumplimiento, la sanción inicial puede ser: Remitir la unidad al corralón.


Por su parte, la NOM-034-SSA3-2013 establece posibles sanciones:

  • De seis meses a dos años de prisión

  • Multas de entre 2 mil y 9 mil pesos

Posibles sanciones por uso indebido de ambulancias

Las consecuencias pueden incluir:

  • Suspensión temporal o definitiva del servicio

  • Multas administrativas

  • Revisión de licencias y documentación técnica

  • Denuncia penal en caso de agravantes


La autoridad encargada de revisar estos casos es la Agencia de Protección Sanitaria, y cualquier ciudadano puede presentar una denuncia.

¿Natalia Jiménez podría ser sancionada?

Es importante señalar que, en este tipo de casos, las sanciones no recaen sobre el pasajero, sino sobre:

La empresa operadora
El propietario de la ambulancia
El personal técnico


Por lo tanto, Natalia Jiménez no enfrentaría sanciones, ya que sería considerada usuaria del servicio.

La cantante no ha respondido a la polémica

Hasta el momento, la exvocalista de La Quinta Estación no se ha pronunciado sobre la polémica.


Mientras tanto, el video sigue disponible en sus redes sociales, donde ya supera las 600 mil reproducciones, solo en Instagram.

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