César Bono se ahoga comiendo pollo en Guatemala: video del momento causa preocupación

El actor mexicano César Bono vivió momentos de angustia tras sufrir un episodio de asfixia mientras comía en un restaurante en Guatemala, situación que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

César Bono sufrió un episodio de asfixia que alertó a los presentes. / @soycesarbono

¿Qué le pasó a César Bono en el restaurante?

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando el actor se encontraba comiendo pollo en compañía de otras personas. En cuestión de segundos, comenzó a presentar dificultades para respirar tras atragantarse, lo que provocó alarma inmediata entre los presentes.

En las imágenes se observa cómo la situación pasa de un ambiente relajado a un momento crítico, mientras se escuchan gritos de preocupación al percatarse de que el actor se estaba ahogando.

La reacción fue inmediata: personas cercanas intervinieron para auxiliarlo y aplicar maniobras de emergencia, lo que permitió estabilizarlo en el lugar.

El actor César Bono vivió minutos de angustia tras atragantarse durante una comida. / RS

Reacción inmediata evitó una tragedia

Gracias a la rápida actuación de quienes lo acompañaban, César Bono logró expulsar el alimento y recuperar la respiración sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

El episodio generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el historial médico del actor, quien en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud.

El incidente de César Bono quedó grabado y generó preocupación en redes sociales. / @soycesarbono

El video se vuelve viral y desata preocupación

El momento fue difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su inquietud y destacaron la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

César Bono es ampliamente reconocido por su papel de Frankie Rivers en la serie de comedia Vecinos. / @soycesarbono

Además, el hecho ocurrió durante su estancia en Guatemala, a donde viajó por motivos laborales relacionados con un proyecto cinematográfico.