Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

César Bono se ahoga comiendo pollo en Guatemala: video del momento causa preocupación

César Bono fue auxiliado tras presentar asfixia mientras comía en un restaurante en Guatemala. / @soycesarbono
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:08 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un momento cotidiano se convirtió en tensión absoluta y quedó grabado.

El actor mexicano César Bono vivió momentos de angustia tras sufrir un episodio de asfixia mientras comía en un restaurante en Guatemala, situación que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

César Bono sufrió un episodio de asfixia que alertó a los presentes. / @soycesarbono

¿Qué le pasó a César Bono en el restaurante?

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando el actor se encontraba comiendo pollo en compañía de otras personas. En cuestión de segundos, comenzó a presentar dificultades para respirar tras atragantarse, lo que provocó alarma inmediata entre los presentes.

En las imágenes se observa cómo la situación pasa de un ambiente relajado a un momento crítico, mientras se escuchan gritos de preocupación al percatarse de que el actor se estaba ahogando.

La reacción fue inmediata: personas cercanas intervinieron para auxiliarlo y aplicar maniobras de emergencia, lo que permitió estabilizarlo en el lugar.

El actor César Bono vivió minutos de angustia tras atragantarse durante una comida. / RS

Reacción inmediata evitó una tragedia

Gracias a la rápida actuación de quienes lo acompañaban, César Bono logró expulsar el alimento y recuperar la respiración sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

El episodio generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el historial médico del actor, quien en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud.

El incidente de César Bono quedó grabado y generó preocupación en redes sociales. / @soycesarbono

El video se vuelve viral y desata preocupación

El momento fue difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su inquietud y destacaron la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

César Bono es ampliamente reconocido por su papel de Frankie Rivers en la serie de comedia Vecinos. / @soycesarbono

Además, el hecho ocurrió durante su estancia en Guatemala, a donde viajó por motivos laborales relacionados con un proyecto cinematográfico.

@el_mananaslp

#Espectáculos | ¡Momentos de angustia para César Bono! 🙏 Se ha vuelto viral un video de una transmisión en vivo desde Guatemala, donde el querido actor vivió un fuerte susto mientras comía. Aunque en la grabación se deja de ver la imagen, los gritos de auxilio: "¡Se está ahogando!", alertaron a todos. 🚨 Afortunadamente, una persona reaccionó rápido para auxiliarlo. Cabe recordar que el actor ya venía recuperándose de la fractura de dos costillas, lo que hizo que el momento fuera de mayor riesgo. 🛡️ ¡Gracias a Dios quedó en un susto! ¿Te ha pasado algo similar en un restaurante? 👇 #CésarBono #Famosos #Susto #Espectáculos

♬ sonido original - El Mañana SLP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
18:32 ¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
18:27 ¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
18:08 Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
18:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
18:00 Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
17:52 ¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
17:51 ¡A lo Cuau! Pumas propina derrota al América en la Sub-21 con burla incluida a Cuauhtémoc Blanco
17:41 ¿Dónde ver Santos vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión de la Jornada 12 de la Liga MX
17:35 Metro CDMX busca hogar para perros rescatados de las vías: así puedes adoptarlos
17:27 Pietrasanta revela secretos de su etapa junto a Javier Alarcón en Televisa
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
3
Futbol ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
4
Futbol Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
5
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
Te recomendamos
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
Futbol
21/03/2026
¿El nuevo amuleto azulcrema? Rodolfo Cota no conoce la derrota con América desde que es titular
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Empelotados
21/03/2026
¿Deja plantado a TUDN? La condición de Miguel Herrera para quedarse en la televisora
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
Futbol
21/03/2026
Bruno Fernandes lamenta que CR7 no estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Basquetbol
21/03/2026
¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
Otros Deportes
21/03/2026
Isaac del Toro: Todos los detalles de su próximo reto en la Vuelta al País Vasco
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings
NFL
21/03/2026
¡Directos al Valhalla! Adam Thielen y C.J. Ham firman contrato de un día para retirarse con Vikings