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César Bono se ahoga comiendo pollo en Guatemala: video del momento causa preocupación
El actor mexicano César Bono vivió momentos de angustia tras sufrir un episodio de asfixia mientras comía en un restaurante en Guatemala, situación que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
¿Qué le pasó a César Bono en el restaurante?
El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando el actor se encontraba comiendo pollo en compañía de otras personas. En cuestión de segundos, comenzó a presentar dificultades para respirar tras atragantarse, lo que provocó alarma inmediata entre los presentes.
En las imágenes se observa cómo la situación pasa de un ambiente relajado a un momento crítico, mientras se escuchan gritos de preocupación al percatarse de que el actor se estaba ahogando.
La reacción fue inmediata: personas cercanas intervinieron para auxiliarlo y aplicar maniobras de emergencia, lo que permitió estabilizarlo en el lugar.
Reacción inmediata evitó una tragedia
Gracias a la rápida actuación de quienes lo acompañaban, César Bono logró expulsar el alimento y recuperar la respiración sin necesidad de ser trasladado a un hospital.
El episodio generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el historial médico del actor, quien en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud.
El video se vuelve viral y desata preocupación
El momento fue difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su inquietud y destacaron la importancia de saber cómo actuar ante una emergencia de este tipo.
Además, el hecho ocurrió durante su estancia en Guatemala, a donde viajó por motivos laborales relacionados con un proyecto cinematográfico.
@el_mananaslp
#Espectáculos | ¡Momentos de angustia para César Bono! 🙏 Se ha vuelto viral un video de una transmisión en vivo desde Guatemala, donde el querido actor vivió un fuerte susto mientras comía. Aunque en la grabación se deja de ver la imagen, los gritos de auxilio: "¡Se está ahogando!", alertaron a todos. 🚨 Afortunadamente, una persona reaccionó rápido para auxiliarlo. Cabe recordar que el actor ya venía recuperándose de la fractura de dos costillas, lo que hizo que el momento fuera de mayor riesgo. 🛡️ ¡Gracias a Dios quedó en un susto! ¿Te ha pasado algo similar en un restaurante? 👇 #CésarBono #Famosos #Susto #Espectáculos♬ sonido original - El Mañana SLP