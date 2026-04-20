Draft NFL 2026: Todo lo que debes saber sobre el evento en Pittsburgh

La ciudad de Pittsburgh se prepara para ser el centro del universo deportivo el próximo 23 de abril de 2026, cuando reciba el Draft de la NFL. Este evento no solo define el futuro de las 32 franquicias, sino que representa el cumplimiento de un sueño para cientos de jóvenes talentos universitarios.

Logo de la NFL | AP

El Draft es el sistema de reclutamiento mediante el cual los equipos de la NFL seleccionan a los mejores jugadores de la NCAA (fútbol americano universitario). Diseñado para promover la paridad, el orden de selección favorece a los equipos que tuvieron un desempeño más débil en la temporada anterior, permitiéndoles reforzarse con los mejores prospectos.

El proceso consta de siete rondas celebradas durante tres intensos días. Un elemento crucial es la capacidad de los equipos para intercambiar sus turnos de selección (picks), lo que convierte el evento en un juego de ajedrez estratégico donde se negocian activos presentes y futuros.

Antes de llegar a Pittsburgh, los aspirantes pasaron por el Scouting Combine en Indianápolis durante el mes de febrero. En este "laboratorio de talento", los directivos evaluaron métricas físicas, resultados médicos y realizaron entrevistas psicológicas. Toda esta información es la que se pone a prueba cuando el reloj comienza a correr en el podio.

Tras los movimientos y cierres de la temporada regular, este es el orden oficial para la noche inaugural del jueves 23 de abril:

Balón de la NFL | AP

Las Vegas Raiders New York Jets Arizona Cardinals Tennessee Titans New York Giants Cleveland Browns Washington Commanders New Orleans Saints Kansas City Chiefs New York Giants (vía Cincinnati Bengals) Miami Dolphins Dallas Cowboys Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons) Baltimore Ravens Tampa Bay Buccaneers New York Jets (vía Indianapolis Colts) Detroit Lions Minnesota Vikings Carolina Panthers Dallas Cowboys (vía Green Bay Packers) Pittsburgh Steelers Los Angeles Chargers Philadelphia Eagles Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars) Chicago Bears Buffalo Bills San Francisco 49ers Houston Texans Kansas City Chiefs (vía Los Angeles Rams) Miami Dolphins (vía Denver Broncos) New England Patriots Seattle Seahawks

LOS DÍAS DEL DRAFT

La logística del evento en Pittsburgh está diseñada para mantener la tensión en cada minuto:

Jueves 23 de abril (19:00): Primera Ronda. Los equipos tienen 8 minutos para entregar su tarjeta con el nombre del elegido.

Viernes 24 de abril (18:00): Segunda y Tercera Ronda. El tiempo se reduce a 7 minutos por selección.

Sábado 25 de abril (11:00): Rondas 4 a 7. La velocidad aumenta con 5 minutos (rondas 4-6) y apenas 4 minutos en la ronda final.

Draft NFL 2026 | NFL.com

PROSPECTOS A SEGUIR EL PITTSBURGH

Entre los prospectos que han confirmado su asistencia al evento se encuentran:

Ty Simpson , QB (Alabama)

David Bailey , LB (Texas Tech)

Caleb Downs , DB (Ohio State)

Jeremiyah Love , RB (Notre Dame)

Francis Mauigoa , OL (Miami)

Carnell Tate, WR (Ohio State)