Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Draft NFL 2026: Todo lo que debes saber sobre el evento en Pittsburgh

Draft NFL 2026 | NFL.com
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:26 - 20 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fechas, horarios y orden de la Primera Ronda

La ciudad de Pittsburgh se prepara para ser el centro del universo deportivo el próximo 23 de abril de 2026, cuando reciba el Draft de la NFL. Este evento no solo define el futuro de las 32 franquicias, sino que representa el cumplimiento de un sueño para cientos de jóvenes talentos universitarios.

Logo de la NFL | AP

El Draft es el sistema de reclutamiento mediante el cual los equipos de la NFL seleccionan a los mejores jugadores de la NCAA (fútbol americano universitario). Diseñado para promover la paridad, el orden de selección favorece a los equipos que tuvieron un desempeño más débil en la temporada anterior, permitiéndoles reforzarse con los mejores prospectos.

El proceso consta de siete rondas celebradas durante tres intensos días. Un elemento crucial es la capacidad de los equipos para intercambiar sus turnos de selección (picks), lo que convierte el evento en un juego de ajedrez estratégico donde se negocian activos presentes y futuros.

Antes de llegar a Pittsburgh, los aspirantes pasaron por el Scouting Combine en Indianápolis durante el mes de febrero. En este "laboratorio de talento", los directivos evaluaron métricas físicas, resultados médicos y realizaron entrevistas psicológicas. Toda esta información es la que se pone a prueba cuando el reloj comienza a correr en el podio.

Tras los movimientos y cierres de la temporada regular, este es el orden oficial para la noche inaugural del jueves 23 de abril:

Balón de la NFL | AP

  1. Las Vegas Raiders

  2. New York Jets

  3. Arizona Cardinals

  4. Tennessee Titans

  5. New York Giants

  6. Cleveland Browns

  7. Washington Commanders

  8. New Orleans Saints

  9. Kansas City Chiefs

  10. New York Giants (vía Cincinnati Bengals)

  11. Miami Dolphins

  12. Dallas Cowboys

  13. Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons)

  14. Baltimore Ravens

  15. Tampa Bay Buccaneers

  16. New York Jets (vía Indianapolis Colts)

  17. Detroit Lions

  18. Minnesota Vikings

  19. Carolina Panthers

  20. Dallas Cowboys (vía Green Bay Packers)

  21. Pittsburgh Steelers

  22. Los Angeles Chargers

  23. Philadelphia Eagles

  24. Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars)

  25. Chicago Bears

  26. Buffalo Bills

  27. San Francisco 49ers

  28. Houston Texans

  29. Kansas City Chiefs (vía Los Angeles Rams)

  30. Miami Dolphins (vía Denver Broncos)

  31. New England Patriots

  32. Seattle Seahawks

LOS DÍAS DEL DRAFT

La logística del evento en Pittsburgh está diseñada para mantener la tensión en cada minuto:

  • Jueves 23 de abril (19:00): Primera Ronda. Los equipos tienen 8 minutos para entregar su tarjeta con el nombre del elegido.

  • Viernes 24 de abril (18:00): Segunda y Tercera Ronda. El tiempo se reduce a 7 minutos por selección.

  • Sábado 25 de abril (11:00): Rondas 4 a 7. La velocidad aumenta con 5 minutos (rondas 4-6) y apenas 4 minutos en la ronda final.

Draft NFL 2026 | NFL.com

PROSPECTOS A SEGUIR EL PITTSBURGH

Entre los prospectos que han confirmado su asistencia al evento se encuentran:

  • Ty Simpson, QB (Alabama)

  • David Bailey, LB (Texas Tech)

  • Caleb Downs, DB (Ohio State)

  • Jeremiyah Love, RB (Notre Dame)

  • Francis Mauigoa, OL (Miami)

  • Carnell Tate, WR (Ohio State)

Esta será la primera vez que la "Ciudad del Acero" alberga el Draft desde 1948, marcando un hito histórico para Pensilvania y la organización de los Steelers.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Lo Último
13:12 ¿El regreso del hijo pródigo? Odell Beckham Jr. entrena con los New York Giants
13:10 Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de Rams, piensa en el retiro
13:05 F1 2026: La FIA aprobó cambios técnicos previo al Gran Premio de Miami
12:41 Max Verstappen 'aprobó' la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull
12:39 ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Puebla de la J16?
12:17 Chivas por la mejor marca de puntos en un torneo en los últimos 30 años
12:14 América y la pelea por los últimos tres puestos de Liguilla
12:08 Julián Álvarez prioriza su llegada a Barcelona; el club pone 'tope' para ficharlo
11:55 Brandon Aubrey y Cowboys llegan a un acuerdo para extensión de contrato; será el pateador mejor pagado
11:39 ¡Volvió el campeón! John Korir destrozó el récord de horas del recorrido del Maratón de Boston