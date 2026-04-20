León vs América: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 16 de la Liga MX?

León y América se enfrentarán en un emocionante partido correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 22 de abril de 2026 a las 21:06 horas. Este duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con gran tradición en el fútbol mexicano que buscarán sumar tres puntos importantes para sus respectivas aspiraciones en el torneo.

Los enfrentamientos recientes entre León y América muestran una clara ventaja para las Águilas. En sus últimos cinco encuentros, el América ha ganado tres partidos y se han registrado dos empates, sin derrotas para el equipo capitalino. El duelo más reciente se disputó el 2 de noviembre de 2025 en la Liga MX, con victoria para CF América por 2:0. Anteriormente, el 20 de febrero de 2025, ambos equipos igualaron 1:1, también en partido de Liga MX. El 6 de octubre de 2024, empataron 1:1 en el estadio de León, mientras que el 11 de febrero de 2024, América se impuso por 0:1 como visitante. El 3 de diciembre de 2023, las Águilas vencieron 2:0 en su estadio, completando un historial reciente favorable para el conjunto americanista.

El León llega a este encuentro en un momento excepcional, con cuatro victorias consecutivas en la Liga MX. Los Esmeraldas vencieron al FC Juárez por 3:1 el 19 de abril de 2026, continuando su racha positiva tras imponerse a Puebla como visitante por 0:1 el 11 de abril. Anteriormente, derrotaron al Atlas por 2:0 el 5 de abril y al Atlético de San Luis por 1:2 el 22 de marzo. Su única derrota reciente fue una contundente goleada por 5:0 ante las Chivas Rayadas el 19 de marzo de 2026. Por su parte, el CF América presenta un rendimiento más irregular en sus últimos compromisos. Las Águilas vencieron al Toluca por 2:1 el 19 de abril de 2026, pero sufrieron una derrota por 0:1 ante Nashville SC el 15 de abril en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Previamente, empataron 1:1 con Cruz Azul el 12 de abril, igualaron sin goles ante Nashville SC el 8 de abril en el torneo continental, y empataron 1:1 con Santos Laguna el 5 de abril. El balance del América en sus últimos cinco partidos es de una victoria, tres empates y una derrota.

Ángel Estrada se ha consolidado como la figura más destacada del León en esta temporada. El mediocampista ha mostrado un gran nivel en los últimos partidos, siendo fundamental en la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo. Su capacidad para distribuir el juego y su visión táctica han sido claves para el funcionamiento colectivo de los Esmeraldas. Estrada ha demostrado ser especialmente efectivo en los duelos contra equipos de la parte alta de la tabla, y ante el América buscará mantener su buen momento para ayudar a su equipo a romper la racha negativa en los enfrentamientos directos. Por el lado del América, Allan Saint-Maximin representa la principal amenaza ofensiva. El delantero francés ha demostrado toda su calidad desde su llegada al fútbol mexicano, destacando por su velocidad, regate y capacidad goleadora. A pesar del rendimiento irregular del equipo en las últimas semanas, Saint-Maximin ha mantenido un nivel consistente, siendo determinante en los momentos clave. Su duelo con la defensa del León será uno de los puntos más interesantes del partido, especialmente considerando que el equipo local llega con la moral alta tras sus recientes victorias.

FECHA, HORARIO Y TRANSMISIÓN DEL LEÓN VS AMÉRICA