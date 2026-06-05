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NBA Finals: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 de Nueva York Knicks vs Spurs de San Antonio?

NBA Finals, Juego 2 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:29 - 04 junio 2026
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El equipo neoyorquino buscará alejarse en el tablero, mientras tanto el equipo de Texas busca nivelar la balanza

La serie por el título de la NBA continúa con alta tensión y expectativa, cuando los San Antonio Spurs reciban nuevamente a los New York Knicks en el Juego 2 de las Finales. Tras un arranque complicado, el equipo texano está obligado a responder para evitar viajar a Nueva York con una desventaja mayor.

El segundo duelo se disputará este viernes 5 de junio, en un enfrentamiento que podría marcar el rumbo de la serie. San Antonio necesita ajustar rápidamente luego de dejar escapar el primer partido en casa, mientras que los Knicks llegan con la confianza al máximo tras imponer condiciones en territorio rival.

Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP
Brunson comandó la victoria de los Knicks en el Juego 1 de la NBA Finals | AP

Knicks llegan encendidos tras una remontada contundente

El primer juego dejó claro que Nueva York atraviesa un momento excepcional. Los Knicks remontaron una desventaja de 14 puntos para imponerse 105-95, firmando una segunda mitad dominante que incluyó una racha final de 11-0 que sentenció el encuentro. Con ello, rompieron una marca perfecta de los Spurs en debuts de Finales.

Además, el conjunto neoyorquino presume una impresionante racha de 12 victorias consecutivas en playoffs, luego de barrer sus dos series previas y ganar el primer choque por el campeonato. Este impulso los coloca como favoritos momentáneos para repetir una actuación sólida en el Juego 2.

Karl-Anthony Towns de los Knicks | AP

¿Podrá Wembanyama liderar la reacción de los Spurs?

Para San Antonio, la presión recae en su joven estrella Victor Wembanyama, quien deberá elevar su nivel si los Spurs quieren equilibrar la serie. El equipo nunca se había visto abajo en unas Finales en esta instancia, lo que añade un componente histórico al desafío.

Jugadores como Stephon Castle, Julian Champagnie y Dylan Harper también serán clave para complementar el esfuerzo colectivo. La defensa y la consistencia ofensiva serán factores determinantes para evitar otro colapso como el del primer partido.

Karl-Anthony Towns de los Knicks | AP

El Juego 2 no solo representa la oportunidad de empatar la serie, sino también de recuperar la confianza ante su afición. Para los Knicks, en cambio, una victoria los pondría al borde de la historia, consolidando su dominio en estos playoffs y acercándolos al ansiado campeonato.

¿Cuándo y dónde ver el Juego 2 entre New York Knicks vs San Antonio Spurs?

  • FECHA: Viernes 5 de junio

  • HORA: 18:30 (hora centro de México)

  • LUGAR: AT&T Center, San Antonio, Texas

  • TRANSMISIÓN: NBA Season PASS, Disney +, Prime Video

New York Knicks vs San Antonio Spurs | AP
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