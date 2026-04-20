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Futbol

América y la pelea por los últimos tres puestos de Liguilla

La plantilla de América vs Toluca | MEXSPORT
La plantilla de América vs Toluca | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 12:14 - 20 abril 2026
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Cinco equipos buscan los boletos restantes para la Fase Final

El torneo del América ha tenido bastantes turbulencias, entre lesiones y resultados negativos. En este punto del semestre, con dos fechas por disputarse, las Águilas pelearán por su pase a la Fase Final contra otros cuatro equipos.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

¿Qué equipos pelearán por los últimos puestos de Liguilla?

Cinco equipos pelean por los últimos tres puestos de Liguilla, se trata de América, Atlas, León, Tigres y Tijuana, con un registro de puntos para todavía aspirar a clasificar a la siguiente ronda.

La victoria del América sobre Toluca abrió el panorama para ilusionarse con estar en Liguilla, pues alcanzó 22 puntos para colocarse en el sexto puesto. Sin embargo, las cosas están parejas, ya que Xolos, el décimo lugar, suma 19 unidades.

Balón de la Liga MX | IMAGO7

¿Contra quién jugará América?

América enfrentará a dos rivales directos en esta pelea: a León y Atlas, por lo que sacar tres puntos de alguno de esos partidos es clave para afianzarse entre los primeros ocho puestos.

Si así se mantienen las cosas, Tigres quedaría fuera de la Liguilla, al ubicarse en la novena posición con 21 puntos. Los próximos rivales de los felinos son Atlas, un contrincante directo, y Mazatlán.

Por otro lado, León mantiene una racha positiva de cuatro victorias consecutivas, después de un torneo en el que las cosas se complicaron. Bajo el mando de Javier Gandolfi, La Fiera sueña con entrar a la Fase Final, pero sus siguientes duelos lucen difíciles, al tratarse de América y Toluca.

Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7

Los Rojinegros habían comenzado el semestre de forma positiva, pero conforme avanzó no pudieron sostener el ritmo y los resultados fueron irregulares. Para avanzar a Liguilla, Atlas necesita sacar los máximos puntos posibles ante Tigres y América.

Por último, Xolos tiene los partidos más difíciles en esta lucha por Liguilla, ya que le toca recibir a Pachuca, equipo que está en un gran nivel y aspira a competir por el título. Además, en la última fecha visitará a Chivas, el líder del torneo que en casa se hace todavía más fuerte.

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