Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de Rams, piensa en el retiro

La luz al final del túnel nos alcanza a todos, y el ámbito deportivo no es la excepción. Diversos reportes apuntan a que Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de Los Angeles Rams, ha estado pensando en el retiro.

Jimmy Garoppolo ha sido titular en 64 juegos en toda su carrera, en sus 12 temporadas. El mariscal de campo fue Campeón del Super Bowl en dos ocasiones con los New England Patriots, aunque ambas como suplente.

Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de Rams | AP

¿En qué equipos ha jugado Jimmy Garoppolo?

El veterano quarterback jugó en un inicio para los New England Patriots; pero su gran oportunidad fue con los San Francisco 49ers. Con el equipo gambusino, ‘Jimmy G’ lideró al equipo de la bahía a jugar un Super Domingo, el cual es recordado por algunos errores del mariscal de campo.

En aquel juego en Miami, ante Kansas City Chiefs, el mariscal de campo lanzó 219 yardas y un pase de anotación; aunque también dos intercepciones. Después de esa dolorosa derrota en el Super Bowl, Garoppolo comenzó a perder la confianza de los 49ers y del entrenador en jefe Kyle Shanahan.

San Francisco terminó por elegir a Trey Lance como su mariscal de campo titular en 2022, pero una lesión al principio de la temporada le devolvió la titularidad a Garoppolo. Sin embargo, pese a sus buenas actuaciones, Jimmy sufrió una lesión ante los Miami Dolphins y su lugar lo ocupó el tercer quarterback en ese momento, Brock Purdy.

Jimmy Garoppolo en el Opening Night del Supér Bowl LIV | AP

El paso después de los 49ers

Después de su paso por la bahía, Jimmy Garoppolo llegó a Las Vegas Raiders, y aunque comenzó como titular, terminó por perder el puesto. La Ciudad del Pecado no fue lugar para el mariscal de campo y regresó a California.

Los Angeles Rams se hicieron de los servicios de Garoppolo para ser el suplente de Matthew Stafford, desde el año 2024. Aunque se especuló una posible salida, lo más probable es un retiro para el veterano mariscal.