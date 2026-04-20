‘Henry Martín sí merece una sanción tras pelea con Helinho’: Analista arbitral lanza duro mensaje

El final del América vs Toluca terminó calientito y tras todos los conatos de bronca ahora se espera las sanciones de los respectivos involucrados, entre ellos Henry Martín quien apareció en el interior del Estadio Banorte por involucrarse en el conflicto de Helinho.

La situación que se registró en los pasillos rumbo a los vestidores sigue causando revuelo debido a la presencia del delantero mexicano cuando no tenía participación del encuentro, tras la situación el exárbitro Eduardo Galván Basulto resaltó la posible sanción al jugador americanista.

Henry Martín durante el partido de América contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

“La petición de Toluca que obviamente la van hacer porque no se quieren ir en blanco, porque Henry Martín no tenía nada que hacer en esa zona, entonces Toluca va abrir una investigación con la Comisión Disciplinaria de que el que provoca todo es Henry Martín entonces de allí ya se puede proceder vía disciplinaria”, resaltó en el programa de ‘Infiltrados’.

¿Qué sucedió?

Imágenes difundidas en redes sociales revelan que la bronca que inició en el terreno de juego tuvo un segundo capítulo en la zona de túneles. En el video se observa a Martín, vestido de civil con playera blanca y gorra negra, esperando deliberadamente al atacante de los Diablos Rojos.

De acuerdo con las grabaciones, el delantero azulcrema lanzó palabras hacia Helinho, quien reaccionó de forma inmediata intentando encarar al mexicano. Este intercambio fue el catalizador que reavivó los ánimos, involucrando a integrantes del staff de ambos clubes y elementos de seguridad del estadio en un caos que duró varios minutos.

Jardine junto con Henry Martín en América | MEXSPORT

Helinho recibió insultos

El conflicto escaló tras la expulsión de Helinho, la cual detonó una gresca en el terreno de juego. Sin embargo, lo más grave ocurrió mientras el mediocampista abandonaba la cancha. Videos que circulan en plataformas digitales captaron el momento exacto en el que, al menos, dos seguidores de las Águilas realizaron gestos imitando a un mono dirigidos al futbolista, un acto de racismo explícito que ha sido condenado por la comunidad deportiva.

Helinho, jugador de Toluca | Imago7