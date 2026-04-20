Analista arbitral sobre Karen Díaz: "no es su función llegar a separar a los jugadores"

La cancha del Estadio Azteca -ahora Banorte- se convirtió en una caldera después de la falta de Helinho sobre Israel Reyes, que terminó por desencadenar una trifulca entre el América y Toluca. El brasileño fue quien se llevó los reflectores por sus acciones durante y después del partido.

Sin embargo, una de las imágenes más cuestionadas fue la de Karen Díaz, árbitra asistente, abrazando a Alejandro Zendejas, jugador azulcrema que tuvo varios roces con Helinho. La acción de la jueza fue cuestionada, tanto por Antonio Mohamed como diversos analistas arbitrales.

Helinho, jugador del Toluca | IMAGO7

Eduardo Galván Basulto, analista arbitral, comentó en Los Informantes (de lunes a viernes a las 13:00 horas en todas las plataformas de RÉCORD) la acción de Karen Díaz, la cual calificó como innecesaria, ya que esa no es su labor.

"¿Karen se extralimita? Sí. No es su función llegar a quitar a los jugadores de esa manera; el árbitro tiene que ser preventivo. Tiene que llegar a tratar de separar. Pero cuando la bronca apenas inicia, y si se puede evitar que crezca, es bueno que el árbitro sea preventivo", comentó Basulto.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

"No te puedes meter por tu propia seguridad": Galván Basulto

En la misma tónica, Galván Basulto aseguró que si la bronca crece, por la propia integridad de los árbitros no se tienen que meter. Karen Díaz siguió a Alejandro Zendejas casi por toda la cancha.

"Cuando ves que la calentura ya está en lo máximo, por la propia seguridad e integridad física del árbitro, ya sea hombre o mujer", sentenció.

¿Qué pasó con Karen Díaz?

​La hidrocálida viene al escenario noticioso no solo por sus buenas actuaciones como colegiada y su participación en el Mundial 2022, sino porque ha protagonizado en las últimas semanas actos cuestionables, como el no darle la mano a Nicolás Larcamón o haber arriesgado su físico en el pleito de anoche entre Alejandro Zendejas y Helinho.