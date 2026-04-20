¿Castigada? Karen Díaz no estará en la Jornada 16 del Clausura 2026 tras pelea de América contra Toluca

La Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó una nueva polémica arbitral, por la bronca que se desató en el Estadio Banorte al final del partido de América contra Toluca. La expulsión de Helinho fue la que provocó la calentura entre los planteles de ambos equipos, que se enfrascaron en jalones y empujones, entre los cuales la abanderada Karen Díaz se expuso al tratar de separar a los jugadores.

Esta situación tuvo un impacto directo en la labor de la silbante, ya que no recibió designación para la Jornada 16 del torneo. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció las designaciones para la fecha doble del certamen y trascendió que Díaz Medina fue la única de todo el cuerpo arbitral involucrado en el juego de escarlatas contra azulcremas que no fue asignada a ningún partido a media semana.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

¿Qué pasará con el cuerpo arbitral del América vs Toluca?

En el caso del árbitro central en el juego de Águilas contra Diablos, Ismael Rosario López, fue elegido para estar en la sala del VAR en el compromiso de Xolos de Tijuana contra Pachuca. Mientras que el asistente Jesús Aaron Gómez estará como AVAR en el partido de Gallos Blancos de Querétaro contra Cruz Azul, encuentro en el cual Daniel Gabriel Martínez -AVAR en el partido de América- estará como asistente dos.

Por su parte, Erick Yair Miranda, que estuvo en el VAR en el Estadio Banorte, repetirá en esa función en el compromiso entre Pumas y FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario; será la octava jornada consecutiva en la cual el silbante de Salamanca, Guanajuato, esté encargado de las revisiones en la sala del VAR. Por último, el cuarto árbitro Martín Molina volverá tener esta función en el partido de Atlas contra Tigres.

Ismael Rosario López durante el partido de América contra Toluca | IMAGO 7

César Arturo Ramos y 'Gato' Ortíz, con América y Toluca

En cuanto a las designaciones para los equipos involucrados en la pelea, la Comisión de Árbitros apostó por silbantes experimentados. En el caso de las Águilas, que visitarán a León, tendrán al mundialista César Arturo Ramos Palazuelos como encargado de impartir justicia. Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra serán los asistentes, con Yonatan Peinado como cuarto árbitro; Stephanía Pérez Borja en el VAR, y Óscar Macías en AVAR.

Por su parte, en el partido de Toluca, que visitará a Mazatlán, tendrá como árbitro central a Marco Antonio 'Gato' Ortiz. El recién titulado como licenciado en psicología estará acompañado de Michel Alejandro Morales y Christian Kiabek Espinosa como asistentes, y Abraham De Jesús Quirarte como cuarto árbitro. Óscar Macías será el encargado de VAR y Francia María González será la AVAR.