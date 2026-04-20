Ayrton Senna quiso llegar a Ferrari antes de irse a Williams, pero 'le cerraron las puertas'

Tres títulos de Fórmula 1 ganó Ayrton Senna con McLaren, escudería con la cual quedó subcampeón en dos ocasiones más, la segunda en la Temporada 1993. Tras esa campaña, el brasileño llegó a Williams, aunque originalmente no era el equipo al que quería llegar.

Durante su intervención en el pódcast High Performance, el exdirector de Ferrari, Jean Todt, confesó que Senna mostró su interés por fichar con Ferrari. Sin embargo, los de Maranello no le abrieron las pruebas, ya que tenían contrato con otros dos pilotos firmados para 1994 y solo pensaron en el brasileño para 1995.

Ayrton Senna, durante el GP de Brasil en 1994 | MEXSPORT

"Quería venir, pero quería hacerlo en 1994, y en 1994 ya teníamos un contrato con Gerhard Berger y Jean Alesi, así que le dije que en 1994 no sería posible. En primer lugar, aún no estaríamos preparados, y además teníamos un contrato, y él me respondió que los contratos de Fórmula 1 no son importantes. Para mí, un contrato sí es importante", declaró el exdirectivo.

"Quería llegar en 1994. Por eso se fue a Williams. Así que después de ese 1994 seguíamos teniendo los mismos pilotos, pero estábamos reconstruyendo el equipo", añadió Todt. Al no llegar a un acuerdo con los tiempos, Senna fichó con Williams para la Temporada 1994, en la cual sufrió su fatal accidente Gran Premio de San Marino.

Una época de reestructuración Ferrari

Todt también relató cómo fue su experiencia de llegar al equipo de Maranello. "Ferrari no tenía ningún éxito y estaban deseando encontrar a alguien que pudiera asumir el cargo".

Senna fue el último ganador con McLaren | AP

"Desde que se propuso mi nombre hasta que me reuní con ellos, pasó mucho tiempo antes de que ambos llegáramos a un acuerdo, porque sentía que iba a ser un reto muy difícil."Todo el mundo me decía: 'No vayas allí. No durarás más de dos años'. Y para ellos, fichar a alguien sin experiencia en la Fórmula 1 y que además no fuera italiano, suponía un gran cambio", recordó el directivo.

En ese mismo tenor, compartió que Senna sí fue una de sus primeras opciones. "El primer piloto de ensueño del que hablé fue Ayrton Senna.Fue durante el Gran Premio de Monza de 1993. Recuerdo que vino a mi habitación —nos alojábamos en el mismo hotel— y pasamos parte de la noche juntos hablando de su incorporación a Ferrari, y él quería venir", pero el tema de los tiempos no les fue favorable.