Antonelli se mantiene tranquilo pese a liderato en la Fórmula 1

Dos semanas faltan todavía para la reanudación de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y para el actual líder del Campeonato de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli, la espera es eterna. El italiano ha sido una grata sorpresa en las tres primeras carreras del año y ha confirmado su condición de promesa de Mercedes.

No obstante, por ahora el joven piloto de 19 años se lo toma con calma, consciente de que todavía le queda mucho camino por recorrer. "El inicio de temporada ha sido sin duda mejor de lo que muchos esperaban. Soy consciente de que ahora las expectativas pueden ser diferentes, pero intento mantener la misma mentalidad de las primeras carreras", declaró en entrevista con Motorsport.

El italiano aseguró que mantiene la concentración al máximo para aprovechar las oportunidades, sin preocuparse mucho por lo que pasará. "No quiero pensar en el resultado final, tampoco tendría mucho sentido hacerlo hoy; lo que hay que hacer es dar lo mejor de mí cada vez que me subo al coche".

Antonelli celebra con su equipo de Mercedes en el Gran Premio de China 2026 | AP

¿Qué opino Antonelli sobre su compañero George Russell?

Luego de la victoria en el Gran Premio de Australia y en la sprint del Gran Premio de China, parecía que George Russell se convertiría en la apuesta fuerte de Mercedes este año. Sin embargo, ganó las carreras principales en Shanghái y Japón, además de dos pole positions que le quitaron protagonismo a su compañero de equipo.

"¿George? Hay un gran respeto entre nosotros y trabajamos muy bien juntos", declaró Kimi, quien ve en el británico una motivación extra para seguir mejorando. "Sé que George es muy fuerte y espero que los equipos rivales también se acerquen, así que debo seguir creciendo y subir el nivel".

De igual forma, consideró que el enfoque tiene que ser el de darle a Mercedes su primer Campeonato de Constructores desde 2021, cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas todavía eran compañeros de equipo en las Flechas Plateadas.

George Russell y Lewis Hamilton le aplauden a Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de China 2026 | AP

"Tenemos un coche competitivo y ambos queremos aprovechar esta oportunidad, pero al mismo tiempo sabemos lo importante que es mantener un buen equilibrio dentro del equipo. Nuestra relación es sólida y creo que seguirá así durante toda la temporada", añadió.

¿Antonelli siente presión en la Fórmula 1?

Por último, el italiano aseguró que no se siente presionado para ganar el Campeonato de Pilotos, a pesar del inicio prometedor que tuvo. "Hoy me siento mucho más en control. La experiencia adquirida en los circuitos y en los fines de semana de carrera me ayuda a gestionarme mejor y a estar más relajado y seguro".

"Todo esto será de gran ayuda, sobre todo en las pistas donde el año pasado me costó más; el objetivo es volver a Miami al mismo nivel que en Japón, o incluso mejor. Si hablamos de presión, puedo decir que es la misma que al inicio de la temporada; me mantengo concentrado en el trabajo que me espera e intento mantener siempre los pies en el suelo", finalizó.