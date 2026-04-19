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Futbol

Liverpool silencia el nuevo hogar del Everton con agónico gol de Van Dijk

Mohamed Salah, Liverpool vs Everton | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 09:13 - 19 abril 2026
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El primer Derbi de Merseyside en el Hill Dickinson Stadium se pinta de rojo con un gol de último minuto

En una tarde que prometía ser histórica para los 'Toffees', Liverpool se encargó de arruinar la fiesta en la nueva casa del Everton. En lo que fue el primer Derbi de Merseyside disputado en el Hill Dickinson Stadium. flamante recinto del conjunto azul, los dirigidos por Arne Slot se llevaron una victoria de oro por 1-2, sellada con un testarazo dramático de Virgil van Dijk en el tiempo de compensación.

Mohamed Salah, Liverpool vs Everton | AP

El encuentro tuvo todos los ingredientes de un clásico: tensión, intervenciones del VAR, lesiones y un desenlace de infarto que deja al Liverpool con el orgullo intacto y los tres puntos en la bolsa.

EVERTON PERDONÓ

El partido comenzó con un Everton impetuoso que buscó hacer valer la localía. De hecho, la tribuna explotó al minuto 27 cuando Iliman Ndiaye mandó el balón a las redes; sin embargo, tras la revisión del VAR, el silbante anuló la anotación por un fuera de juego previo de Jake O’Brien.

El Liverpool no perdonó la vida extra y apenas dos minutos después, al 29', Mohamed Salah puso el 0-1 tras una gran asistencia de Cody Gakpo, quien fue un dolor de cabeza constante para la zaga local durante la primera mitad.

La segunda mitad inició con contratiempos para los visitantes. El guardameta Giorgi Mamardashvili tuvo que abandonar el campo por lesión al minuto 58, permitiendo el ingreso de Freddie Woodman. Casi de inmediato, el Everton aprovechó el desconcierto y empató el marcador al 54' gracias a Beto, quien definió a quemarropa tras un servicio de Dewsbury-Hall.

Eveton vs Liverpool | AP

El partido se tornó ríspido y accidentado, con múltiples cambios por lesiones en ambos bandos, incluyendo la salida de Jarrad Branthwaite en el Everton, lo que obligó a añadir una cantidad inusual de tiempo de compensación.

AGÓNICO GOL DE VAN DIJK

Cuando parecía que el empate estaba escrito y se habían anunciado 11 minutos de añadido, apareció la jerarquía del capitán. Al minuto 90'+10', tras un tiro de esquina provocado por la insistencia de Szoboszlai, el propio húngaro puso un centro preciso al corazón del área. Virgil van Dijk se elevó por encima de todos y conectó un cabezazo implacable que dejó sin opciones a Jordan Pickford.

Gol de Van Dijk | AP

HISTÓRICA VICTORIA

Más allá de los tres puntos, este resultado queda grabado en los libros de historia del fútbol inglés: el Liverpool se convierte en el primer equipo en ganar un Derbi de Merseyside en el nuevo estadio del Everton, manteniendo la hegemonía sobre su eterno rival de ciudad y arruinando el estreno oficial del clásico en la nueva sede.

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