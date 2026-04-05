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Futbol

Liverpool suma su temporada con más derrotas desde 2014

Mohamed Salah con Liverpool I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:14 - 05 abril 2026
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Los Reds sumar su caída numero 15 con aún el cierre de la campaña por delante

El Liverpool vivió un nuevo golpe este fin de semana tras caer con contundencia 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, resultado que lo deja sin opciones de conquistar un título nacional en la presente campaña. La eliminación no solo pesa por el marcador, sino por lo que representa en una temporada irregular para el conjunto de Anfield.

Haaland desde los once pasos ante Liverpool l AP

Una crisis que se repite en Inglaterra

Con este resultado, el equipo dirigido por Arne Slot alcanzó su derrota número 15 del curso, una cifra que lo acerca peligrosamente a lo ocurrido en la campaña 2014/15, cuando bajo el mando de Brendan Rodgers sumaron 18 caídas en todas las competiciones. Aquella temporada quedó marcada como una de las más complicadas en la última década para los Reds.

Arne Slot no ha tenido una buena racha | AP

El panorama doméstico no ofrece señales alentadoras. El Liverpool ya había quedado fuera de la Copa de la Liga desde octubre, tras perder en casa ante el Crystal Palace, y ahora suma su eliminación en la FA Cup, confirmando un año sin títulos en el ámbito local. A esto se suma una posición en la Premier League que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación a competiciones europeas.

El calendario tampoco juega a su favor. En la recta final del campeonato, los de Anfield deberán visitar a rivales directos como el Manchester United y el Aston Villa, compromisos que podrían definir sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros. Sin margen de error, cada punto será determinante para mantener viva la esperanza.

La Champions, única vía de redención

En contraste con el rendimiento local, el Liverpool mantiene viva su participación en la UEFA Champions League, donde enfrentará en cuartos de final al Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique. El conjunto parisino llega como uno de los favoritos, lo que convierte la eliminatoria en un reto de alta exigencia para los ingleses.

De superar esta fase, el camino no será más sencillo. En semifinales, el Liverpool se mediría ante el ganador del cruce entre el Bayern Munich y el Real Madrid, dos de los clubes más dominantes del torneo. El recorrido hacia la final se perfila como uno de los más complejos del certamen.

Salah en un partido del Liverpool | AP
Salah en un partido del Liverpool | AP

La presión sobre el banquillo también comienza a incrementarse. El periodista Jason Burt señaló recientemente que el equipo necesita asegurar su clasificación a la próxima Champions League, ya sea vía liga o ganando el torneo actual, para evitar consecuencias en el proyecto deportivo.

Con este contexto, el cierre de temporada se presenta decisivo para el Liverpool. Sin margen en Inglaterra y con un desafío mayúsculo en Europa, el equipo de Arne Slot se juega no solo su presencia en la élite continental, sino también la estabilidad de su proceso a corto plazo.

Liverpool vence 4-1 a Galatasaray | AP

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

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