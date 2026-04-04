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Futbol Internacional

¿Desmiente rumores de su salida? Haaland revela su situación actual en Manchester City

Erling Haaland con Manchester City | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:32 - 04 abril 2026
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El delantero noruego dice estar feliz en el City y haca caso omiso a los rumores que lo colocan en otros clubes

El Manchester City no dio espacio a las dudas y propinó un golpe de autoridad en la FA Cup al eliminar al Liverpool con un contundente 4-0. La figura del encuentro fue, una vez más, Erling Haaland, quien firmó un triplete para asegurar el pase de los "Citizens" a las semifinales. Sin embargo, más allá de su desempeño en el área, el foco se centró en sus declaraciones sobre su futuro en el club.

Ante las crecientes especulaciones que vinculan al "Androide" con gigantes de España como el Real Madrid y Barcelona, el noruego aprovechó los micrófonos para calmar las aguas, aunque sin cerrar definitivamente la puerta a lo que pueda suceder en el próximo mercado.

Haaland marca triplete ante Liverpool l AP

FELIZ EN MANCHESTER CITY

Haaland, quien acumulaba algunos partidos sin marcar por cuenta triple, se mostró aliviado y comprometido con el presente del equipo dirigido por Pep Guardiola.

"¡Estoy súper feliz de estar en el Manchester City! Tenía tiempo de no marcar un hat-trick, así que... era el momento adecuado", declaró a TNT Sports el atacante tras el pitazo final.

Pese a tener un contrato vigente, el entorno del jugador se ha visto rodeado de rumores en las últimas semanas. Sus palabras parecen ser un mensaje de tranquilidad para la afición, reforzando su sentido de pertenencia a una institución que aspira a ganarlo todo.

Haaland ante el Liverpool en FA Cup l AP

SANCIÓN AL CITY PODRÍA CAMBIAR EL FUTURO DE HAALAND

A pesar del optimismo del noruego, el futuro del City —y por ende el de sus estrellas— pende de un hilo administrativo. El club espera la resolución por los presuntos 115 cargos de irregularidades financieras, una sanción que se prevé se haga pública al finalizar la temporada.

Se especula que el castigo podría alcanzar los 60 puntos de penalización, lo que condenaría al equipo a perder la categoría. En ese escenario, la permanencia de figuras de la talla de Haaland sería prácticamente insostenible, aunque hasta el momento el club y el jugador prefieren enfocarse en lo deportivo.

HAALAND PIENSA EN GANAR TITULOS

Orgulloso de avanzar a las semifinales en Wembley, Haaland dejó claro que su prioridad inmediata es seguir agrandando las vitrinas del City y mantener la exigencia al máximo nivel competitivo.

"Este club tiene que ganar trofeos y tiene que rendir al máximo nivel", concluyó el delantero.
Erling Haaland | AP
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