PSV se corona campeón de la Eredivisie con cinco jornadas de anticipación

Eindhoven está de fiesta. En la Jornada 29 de la Eredivisie 2026 el equipo del PSV se coronó como campeón, esto tras derrotar en el Philips Stadion al cuadro del Utrecht. Sin embargo, el título llegó hasta un día después cuando su más cercano perseguidor, el Feyenoord empató ante el Volendam.

Equipo del PSV, campeón de la Eredivisie I x:@PSV

De la Jornada 12 hasta la 29

Era cuestión de tiempo para que el equipo de Eindhoven se consagrara como monarca absoluto de la liga de los Países Bajos, pues su mandato en la Eredivisie comenzó apenas en la Jornada 12, esto tras derrotar 1-5 al AZ Alkmaar.

Desde entonces, el equipo dirigido por Peter Bosz se encargó de vencer a quienes se les pusieran en el camino con solo una piedra en el zapato durante las últimas fechas, el Feyenoord de Robin van Persie.

Ricardo Pepi en jugada con el PSV l X:PSV

Los De Trots van Zuid se acercaron en un par de ocasiones al equipo del PSV, sin embargo, esto no fue suficiente para poder luchar en la última etapa del campeonato por el título, pues aunque eran los más cercanos, el cuadro del Feyenoord está actualmente a 17 puntos de distancia.

Tres títulos en tres años

El PSV no solo levantó el plato del campeón por vigesimoséptima vez, sino que también logró obtener su Tricampeonato, pues la corona de los Países Bajos les ha pertenecido desde la temporada 2024 hasta ahora, además de ser el quinto título de liga en los últimos 10 años.

Ricardo Pepi celebrando gol en el PSV l X:PSV

Con este nuevo campeonato, el PSV también logró reducir la distancia histórica frente a su máximo rival, el Ajax, en la tabla de títulos de la Eredivisie. El conjunto de Eindhoven llegó a 27 ligas, acercándose a las 36 que ostenta el club de Ámsterdam, en una lucha que ha marcado la historia del futbol neerlandés y que ahora luce un poco más cerrada.

Este logro no solo representa un dominio reciente, sino también una consolidación institucional y deportiva que ha permitido al PSV mantenerse competitivo tanto a nivel local como en competiciones europeas.