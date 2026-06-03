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Empelotados

Equipo mexicano gana importante torneo de futbol en EU y se lleva premio millonario

IG @peluchecaligari
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 11:43 - 03 junio 2026
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El pasado fin de semana, un equipo mexicano mixto de futbol 7, liderado por los creadores de contenido, Werevertumorro, Escorpión Dorado y Darwin Salas, ganó un torneo internacional en Carolina del Norte, Estados Unidos, que otorgó un premio de un millón de dólares.

El combinado de nombre Peluche Hawks, conformado por jugadores y jugadoras de Peluche Caligari, participante de la Kings League México, y un puñado de atletas brasileños, se coronó en el TST 7v7 2026.

Luego de una fase de grupos de altibajos, el club de los hermanos Montiel logró instalarse en la gran final, donde se impuso agonicámente 4-3 al Sneaky FC.

Werevertumorro celebra el título | IG @peluchecaligari
Werevertumorro celebra el título | IG @peluchecaligari

La victoria en el partido definitorio no solo le dio el título al Peluche, pues también se llevó el jugoso premio de un millón de dólares, que se repartirán entre todos los integrantes del equipo.

Peluche Caligari en la Kings League

Desde la incursión de liga en territorio mexicano, Peluche Caligari se ha consolidado como uno de los clubes más serios y con más afición y protagonismo en el torneo, aunque esto no se ha terminado por reflejar en muchos éxitos.

En la rama varonil, ha jugado finales, pero el campeonato aún es una cuenta pendiente; sin embargo, en la categoría femenil ya presumen un título en su palmarés.

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