Santiago Giménez ingresó de cambio en sufrida victoria de AC Milan ante Hellas Verona

AC Milan se niega a dejar el título de Serie A en manos de Inter de Milan y por ahora postergó la coronación de su acérrimo rival al menos una jornada más. El equipo de Massimiliano Allegri sufrió, pero se impuso en su visita a Hellas Verona y se mantienen todavía con posibilidad matemática de alcanzar al otro equipo de la ciudad.

Santiago Giménez volvió a sumar minutos con el equipo italiano, luego de quedarse en el banco ante Udinese la jornada pasada. El mexicano ingresó al minuto 64 en lugar de Rafael Leao, pero tuvo pocas oportunidades de cara al arco.

Santiago Giménez en partido con AC Milan| AFP

Su mejor intervención fue cuando ya se habían cumplido los 90 minutos, cuando cedió para Davide Bartesaghi en un gran contragolpe. Para su mala fortuna, los dos disparos que llegaron dentro del área, uno tras el centro del lateral y otro en el rebote, se estrellaron en la zaga y el partido acabó con el marcador 0-1.

Así fue la victoria de AC Milan ante Hellas Verona

Después de un primer intento alrededor de la media hora de juego que terminó directo en las manos de Lorenzo Montipo, finalmente Adrien Rabiot encontró la portería y puso el tanto de la ventaja para los visitantes, cinco minutos antes del final del primer tiempo.

Tras tomar el esférico en medio campo, el francés cedió para Rafael Leao, quien después de una breve conducción filtró de regreso para Rabiot. Andrias Edmundsson se barrió en un intento por cortar la jugada, pero midió mal el esférico y una vez dentro del área, el mediocampista galo definió raso sobre la salida de Montipo.

Para la segunda mitad, fue el equipo local el que tuvo la posesión y la iniciativa, pero sin contundencia para lograr el empate. Mientras que del lado de los visitantes, Matteo Gabbia hizo el segundo cuando mejor jugaba Hellas Verona. No obstante, el tanto del defensa no subió al marcador porque se sancionó fuera de lugar al minuto 74.

Rafa Leao y Adrien Rabiot en celebración tras el gol de AC Milan contra Hellas Verona | AFP

¿Cuándo juega nuevamente AC Milan?

Con cinco jornadas más por disputarse y 12 puntos de diferencia con Inter, el partido de la Jornada 34 será clave que los de Allegri mantenga la esperanza de pelear por el liderato. Sin embargo, necesitarán casi un milagro para postergar la coronación de los Nerazzurri.

Los dirigidos por Cristian Chivu visitarán a Torino, en un partido que no debería suponer mayor desafío para Inter. En cambio, AC Milan recibirá a Juventus en San Siro, en un juego que si bien ya tendrá poco impacto en la definición del título, sí puede influir en el segundo lugar.

Adrien Rabiot y Luka Modric en la celebración del gol de AC Milan contra Hellas Verona | AFP