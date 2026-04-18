Milan celebra el cumpleaños de Santiago Giménez con emotivo mensaje

El delantero mexicano Santiago Giménez se encuentra de manteles largos este sábado 18 de abril. Al cumplir 25 años, el "Bebote" recibió un cálido reconocimiento por parte de su club, el AC Milan, equipo que no dejó pasar la oportunidad para festejar a uno de sus atacantes en un momento clave de su trayectoria.

Santiago Giménez l X:acmilan

"¡Es el cumpleaños de 'El Bebote'! ¡Todo lo mejor, Santi!", fue el mensaje que el conjunto rossoneri compartió a través de sus plataformas oficiales.

La felicitación fue acompañada de un video conmemorativo que repasa la estancia del mexicano en San Siro: desde las imágenes de su firma de contrato y su primer gol con la emblemática camiseta, hasta su reciente proceso de recuperación.

It’s El Bebote’s Birthday! 🎂



All the best, Santi! 🇲🇽 — AC Milan (@acmilan) April 18, 2026

LA ACTUALIDAD DE SANTI EN EL MILAN

A pesar del gesto institucional, Santiago Giménez llega a este cuarto de siglo en medio del desafío más grande de su carrera profesional. El canterano de Cruz Azul ha vivido un año marcado por una lesión de tobillo que, tras complicaciones en su manejo inicial, lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas durante casi seis meses.

El regreso de Santi se dio apenas el pasado 21 de marzo y desde entonces, su actividad ha sido limitada, pues en el presente 2026 solamente ha disputando solamente 40 minutos en dos partidos viniendo desde el banquillo de suplentes.

Por si fuera poco, rumores señalaron que el Milan buscó su salida en el pasado mercado de verano, pero el delantero decidió permanecer para pelear por un puesto y triunfar en la Serie A.

Santiago Giménez | MEXSPORT

LA MIRA EN EL MUNDIAL

La falta de ritmo de juego de Giménez no solo preocupa en las oficinas de Milanello, sino también en el entorno de la Selección Mexicana. Con la Copa del Mundo iniciando en solo 54 días, el cuerpo técnico nacional sigue de cerca la evolución física y futbolística del ariete, quien aspira a ser una de las piezas fundamentales en el ataque del Tricolor.

Por ahora, el "Bebote" se enfoca en recuperar su mejor versión en Italia, respaldado por un club que, al menos en lo anímico, le ha mostrado su apoyo total en este día especial.