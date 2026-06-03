El Chapo envía nueva carta al juez; reclama trato injusto a Emma Coronel y sus hijas

A más de una década de haber sido capturado por última vez, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera mantiene abierta su ofensiva legal desde una de las cárceles más vigiladas del mundo. El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una nueva carta al juez federal Brian Cogan, responsable del proceso judicial que culminó con su condena en Estados Unidos.

El documento, fechado el 22 de mayo y agregado oficialmente al expediente judicial el 2 de junio, forma parte de una serie de escritos que Guzmán ha remitido desde la prisión federal ADX Florence, ubicada en Colorado. En esta ocasión, el narcotraficante insiste en que su situación debe ser revisada y solicita ser trasladado nuevamente a territorio mexicano.

Dentro de la carta, Guzmán Loera sostiene que las pruebas utilizadas durante el juicio celebrado en Nueva York no eran suficientes para justificar la decisión del jurado federal que lo declaró culpable de múltiples delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde la prisión federal ADX Florence, en Colorado, El Chapo volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena a cadena perpetua./ AP

“Querido, hola, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán que lucha contra esta política exterior de mi cláusula de extradición de regreso a México. La política de eliminación de mis leyes extranjeras fue violada en los tribunales por falta de pruebas que no eran precisas para mi veredicto de la deliberación del jurado”.

¿Por qué El Chapo volvió a escribirle al juez Brian Cogan?

La nueva petición no se limita a solicitar un cambio en su situación penitenciaria. El exlíder criminal también expone una serie de argumentos con los que busca cuestionar la manera en que se desarrolló el proceso que terminó con la sentencia dictada en 2019.

A lo largo del escrito, Guzmán afirma que la evidencia presentada durante el juicio no acreditaba plenamente los delitos por los que fue condenado y señala que las declaraciones utilizadas en su contra no deberían considerarse concluyentes.

Además, por primera vez en este tipo de recursos, colocó a su familia como parte central de sus reclamos. El exnarcotraficante aseguró que su esposa, Emma Coronel, y las hijas gemelas que tienen en común, María Joaquina y Emali Guadalupe, fueron afectadas por lo que considera violaciones a sus derechos durante el proceso judicial.

Lo emergente en el Distrito Este de la ley federal fue violado porque no fue justo para mi esposa e hijas al ver cómo fui tratado bajo la violación de los poderes de la Constitución por mis derechos de igualdad”.

El exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró que las pruebas presentadas durante su juicio no fueron suficientes para justificar el veredicto emitido por el jurado federal./ X: @arturoangel20

Más de 10 años preso y sin éxito en sus recursos legales

La reciente carta llega cuando Guzmán Loera acumula más de 10 años encarcelado de manera ininterrumpida desde su última captura, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Tras aquella detención fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017 y posteriormente sometido a un juicio federal en Nueva York.

Actualmente permanece recluido en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad diseñada para impedir cualquier posibilidad de fuga. De acuerdo con la información disponible sobre el penal, los internos permanecen bajo estrictas medidas de vigilancia, con contacto humano limitado y largos periodos de aislamiento.

Entre las peticiones incluidas en la carta también figura el restablecimiento de visitas familiares. Guzmán sostiene que el contacto con su esposa e hijas representa una de sus principales preocupaciones mientras permanece en prisión.

En su nueva misiva, Guzmán Loera también pidió que se restablezcan las visitas de su esposa, Emma Coronel, y de sus hijas gemelas./ RS