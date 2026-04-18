¡Histórico! Coventry City regresa a la Premier League tras 25 años de espera

El Coventry City consumó su regreso a la Premier League tras 25 años de ausencia, marcando uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club.

Today we have fulfilled our promise to return to the @PremierLeague.



We do so with ambition, with unity, and with a clear vision for the future.



WE ARE BACK. 🏁 pic.twitter.com/X0ZulyUmZI — Coventry City (@Coventry_City) April 17, 2026

El ascenso se concretó con autoridad

El Coventry City aseguró su lugar en la primera división luego de empatar 1-1 ante Blackburn Rovers, resultado suficiente para sellar el ascenso a falta de tres jornadas por disputarse en la Championship.

El equipo dirigido por Frank Lampard fue el más dominante de la temporada, finalizando como líder absoluto con 86 puntos.

Frank Lampard celebrando el ascenso del Coventry City | AP

Una temporada de dominio total

La diferencia fue clara: Coventry terminó con 11 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Ipswich Town, consolidándose como el mejor equipo de la competencia.

Así, el Coventry City vuelve a la élite del futbol inglés tras más de dos décadas, iniciando una nueva etapa en la Premier League con la ilusión de competir al más alto nivel.