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Futbol

¡Histórico! Coventry City regresa a la Premier League tras 25 años de espera

Coventry City festejando su regreso a la Premier League | x: @Coventry_City
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:03 - 17 abril 2026
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El equipo inglés selló su ascenso con tres jornadas de anticipación y de la mano de Frank Lampard como entrenador

El Coventry City consumó su regreso a la Premier League tras 25 años de ausencia, marcando uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club.

El ascenso se concretó con autoridad

El Coventry City aseguró su lugar en la primera división luego de empatar 1-1 ante Blackburn Rovers, resultado suficiente para sellar el ascenso a falta de tres jornadas por disputarse en la Championship.

El equipo dirigido por Frank Lampard fue el más dominante de la temporada, finalizando como líder absoluto con 86 puntos.

Frank Lampard celebrando el ascenso del Coventry City | AP

Una temporada de dominio total

La diferencia fue clara: Coventry terminó con 11 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el Ipswich Town, consolidándose como el mejor equipo de la competencia.

Así, el Coventry City vuelve a la élite del futbol inglés tras más de dos décadas, iniciando una nueva etapa en la Premier League con la ilusión de competir al más alto nivel.

Coventry City celebrando su ascenso a la Premier League | AP
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