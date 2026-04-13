Manchester United vs Leeds: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Premier League ?

Manchester United y Leeds se miden cara a cara por la fecha 32 de la Premier League. A solo seis fechas de que finalice el torneo inglés, los Red Devils buscan seguir sumando puntos en la competencia.

El conjunto rojo deberá de aprovechar la localía para sacar un resultado convincente ante el equipo que se encuentra en el lugar 15 de la tabla.

Harry Maguire y Leny Yoro l AP

El empate no es opción para los de la Capital del Norte, quien en su último partido empató a dos goles ante Bournemouth. Por otro lado, Leeds igualó cantidades ante Brentford por marcador 0-0.

Matheus Cunha l AP

Los Diablos Rojos tienen consigo una marca de tres victorias y una derrota en cuatro partidos, con nueve goles a favor y seis en contra.

En contraste, el equipo de Leeds ha empatado en dos partidos y se ha llevado derrotas en un par más, apenas con un gol a favor y tres en contra.

Leeds tras vencer al West Ham en FA Cup l AP

El último partido entre ambos equipos terminó con un empate a un solo gol a inicios del año 2026.

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