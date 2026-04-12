Al descenso: Tottenham cae ante Sunderland y se mete en la zona roja de la Premier

Cosas de la Premier League. El cuadro del Sunderland superó en 90 minutos al Tottenham con una mínima de 1-0 en el duelo correspondiente a la Jornada 32 de la temporada, dejando al equipo de Londres con pie y medio en el descenso a la Championship con seis jornadas restantes.

Robin Roefs, portero del Sunderland I AP

Nordi Mukiele enciende el Estadio da Luz

En uno de los duelos más importantes para el futuro de la Premier League, los Black Cats y los Spurs se vieron dentro del rectángulo de juego, donde el cuadro local buscaba consolidarse en puestos europeos. Por su parte el Tottenham necesitaba los puntos para salir del descenso.

Desde el minuto uno el cuadro de casa mostró ofensiva tal y como está acostumbrado el Estadio da Luz, mientras que los Hotspurs apenas y podían salir de su propia zona del campo.

Victoria del Sunderland sobre el Tottenham I AP

Sunderland empezó con un par de remates de Brian Brobbey y Chris Rigg, pero estos se iban desviados o eran evitados por el guardameta Antonín Kinský quien logró evitar que el cero se rompiera en la primera parte.

Del otro lado, Richarlison y Kolo Muani intentaban profundizar en las bandas y tratar de hacer daño a los de casa, pero todos los intentos de los Spurs fueron detenidos por la zaga de los Black Cats.

Fue hasta el segundo tiempo cuando una jugada de balón parado terminó dentro de las redes del equipo de Londres, gracias al remate del defensor Nordi Mukiele, quien de cabeza hizo vibrar al Estadio de la Luz y apago toda esperanza de los hinchas visitantes que se dieron cita.

Gol de Nordi Mukiele de Sunderland ante el Tottenham I AP

Descenso inminente

Tras una muy mala temporada del Tottenham, combinada con resultados de otros equipos, el cuadro dirigido por Roberto De Zerbi cayó hasta la posición 18 del campeonato, a dos puntos del equipo más cercano en la tabla. Con solo seis juegos restantes, el equipo de los Spurs deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles para evitar el histórico descenso.

Por otro lado, el Sunderland está a nada de cerrar una histórica campaña en su regreso a la Premier League, pues con 46 unidades se colocan en la décima posición y están a únicamente a dos puntos de pelear por puestos de competencias europeas.