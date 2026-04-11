Arsenal pone en peligro su liderato al caer ante Bournemouth y deja al acecho al Manchester City

Arsenal salió derrotado 2-1 ante Bournemouth como local, ahora le da una posibilidad al equipo del Manchester City de posicionarse en el liderato general de la Premier League, quedando a solo nueve puntos de distancia.

Gunners ponen en peligro el título del torneo inglés en la Fecha 32, después de un partido que no le resultó en nada al equipo de Mikel Arteta.

Mikel Arteta tapándose la cara ante la actuación de Arsenal l AP

Kroupi lleva de la mano a Cherrys al gol

Arsenal no escatimó en el ataque y a solo 12 minutos de tiempo corrido generó la primer jugada de peligro. Noni Madueke armó la jugada por costado derecho, puso un pase corto para Viktor Gyokeres quien intentó filtrar hacia el centro encontrándose con el defensa central que desvió el tiro.

Cherrys generaron una oportunidad en respuesta a la ofensiva de Arsenal, controlaron por derecha y luego a medio campo, se fueron a velocidad de la mano de Christie, mandó un pase a raz de pasto para Truffert, este último lanza el centro filtrado al corazón del área que provoco un rechace del arquero y el rebote le quedó a Kroupi para finalizar el trabajo.

Kroupi celebrando su anotación l AP

Las Cerezas anotaron el primero del encuentro, obligaron a Arsenal a mover sus piezas y replantear la estrategia para poder reaccionar.

En un tiro de esquina por izquierda se comenzó a cocinar la jugada prefabricada, el centro fue largo al centro de zona de peligros, Kai Havertz remató de cabeza con fuerza pero el balón se fue por arriba, apenas tocando el travesaño.

Con Declan Ryce al frente, nuevamente el equipo rojo presionaba a los azules para generar peligro. Ryce mandó un zapatazo potente desde media distancia que fue desviado por dos defensas y pasó cerca de la portería de los visitantes.

En el minuto 33 , los rojos y blancos generaron un tiro de esquina, el cual aprovecharon para ir directo hacia primer poste, el balón fue peleado en zona peligrosa, se intentó un remate que pegó en la mano de Ryan Christie, el central marcó la pena máxima.

Viktor Gyokeres fue el encargado de convertir desde los 11 pasos y poner el primer gol para Arsenal y empatar el partido 1-1.

Viktor Gyokeres controlando el balón l AP

Gyorekes lideró el ataque del Arsenal pero no logró adelantarse

A solamente 20 minutos de haber comenzado el segundo tiempo, los rojos a solo dos toques mandaron el balón para Gyokeres, encaró al arquero y remató hacia un lado. Gunners ya cantaban el segundo, pero el futbolista sueco estaba en posición adelantada, por lo que el grito de gol se tuvo que tragar.