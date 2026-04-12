Continuidad de Arteta en el Arsenal está en riesgo, Fábregas e una opción

La derrota de Arsenal contra Bournemouth abrió la puerta a que se ponga en entredicho la continuidad de Mikel Arteta frente al equipo londinense. De momento, los Gunners todavía dependen de sí mismos para coronarse en la Premier League, pero otro tropiezo el dejarían el camino libre a Manchester City.

En este contexto, Mundo Deportivo reportó que las dudas se han instalado en la directiva del club londinense. El medio mencionado destacó que la gran inversión económica realizada en temporadas recientes no se ha visto acompañada por títulos, lo que le podría costar el puesto a Arteta.

Jugadores de Arsenal en lamento tras su derrota en Premier League | AP

El español se hizo cargo del equipo en diciembre de 2019, pero desde entonces solo ha ganado una FA Cup (2019-20) y dos Community Shield (2020 y 2023). Por ello, la directiva no descarta que su tiempo haya llegado a su fin y la opción para suplirlo sería su compatriota, Cesc Fábregas.

Fábregas ha trascendido a nivel internacional

Cesc, al igual que Arteta, tiene pasado como jugador con los Gunners, por lo que en ese sentido tendría el visto bueno de la directiva. Además, está haciendo una notable temporada en la Serie A con Como 1907, con el cual está en la lucha por clasificar a Champions League.

Mikel Arteta en la derrota de Arsenal en la Premier League | AP

Por ahora, según la fuente mencionada, Arteta sigue firme en el banquillo de Arsenal, con el cual tiene contrato hasta junio de 2027. No obstante, si no conquista la Premier League o la Champions, se daría el posible cambio y la llegada de Fábregas, cuyo vínculo con Como 1907, por ahora dura hasta junio de 2028.

¿Qué viene para Arsenal?

Después de la derrota contra Bournemouth, los Gunners tendrán que centrarse en finiquitar la eliminatoria de Cuartos de Final en Champions. El club londinense ganó 0-1 la ida contra Sporting Lisboa como visitante, pero no pueden confiarse, ya que los portugueses le dieron batalla en el primer juego de la serie.

Cesc Fábregas en celebración tras una victoria de Como 1907 | AP