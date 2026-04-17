¿Haaland continuará en el Manchester City? Esto dijo el noruego sobre su futuro

El Manchester City sueña con la conquista de la Premier League; los dirigidos por Pep Guardiola se miden en la Jornada 33 al Arsenal quien es el líder; pero, la distancia se ha recortado en la clasificación de cara al cierre de la temporada.

Previo al partido decisivo Erling Haaland habló sobre su posible salida o permanencia en la institución asegurando que se encuentra tranquilo y que las cosas girarán entorno a lo que los ejecutivos decidan para el club y sus alrededores.

Haaland en un partido con el City l AP

¿Qué dijo Haaland?

“Es una generación que ganó muchos trofeos, pero todo llega a su fin en algún momento. Depende del club sustituir a estos jugadores y de los nuevos asumir la responsabilidad y ayudar a ir en la dirección correcta, que es ganar títulos”, dijo en entrevista de ESPN.

Haaland habló sobre lo que será el próximo duelo ante el Arsenal en el Etihad Stadium que estaría representando más que tres puntos: “Va a ser un gran partido. Arsenal ha sido uno de los mejores equipos de Europa en las últimas temporadas”.

Jugadores de Manchester City en celebración ante Chelsea en la Premier League | AP

¿Cómo llega Manchester City y Arsenal?

Arsenal salió derrotado 2-1 ante Bournemouth como local. Las Cerezas anotaron el primero del encuentro, obligaron a Arsenal a mover sus piezas y replantear la estrategia para poder reaccionar y aunque empataron llegó el segundo del rival.

Viktor Gyokeres fue el encargado de convertir desde los 11 pasos y poner el primer gol para Arsenal y empatar el partido 1-1. Bournemouth puso contra las cuerdas al Arsenal, armaron una jugada con Kroupi por derecha y abrieron para Brooks, dejando el balón en la media luna para Scott que logró poner el segundo para sellar el 2-1.

Jugadores de Manchester City en celebración en el partido contra Chelsea en la Premier League | AP

Por su parte, los Ciudadanos se impusieron por goleada en Stamford Bridge en su visita a Chelsea. Con ello, el equipo de Pep Guardiola se puso a seis puntos de los de Mikel Arteta, una semana antes de su enfrentamiento en común.