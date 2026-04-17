Japón anuncia nuevo entrenador de cara a la Copa del Mundo 2026

La Selección de Japón sorprendió a sus aficionados a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, tras anunciar la incorporación de Shunsuke Nakamura al cuerpo técnico encabezado por Hajime Moriyasu. La noticia generó cierta confusión en un inicio, ya que algunos reportes apuntaban a una posible salida del actual entrenador, sin embargo, se trata únicamente de una suma estratégica al equipo de trabajo.

Con esta decisión, el Samurai Blue busca fortalecer su estructura de cara al torneo más importante del futbol mundial. Nakamura, una de las figuras históricas del balompié japonés, aportará su experiencia tanto dentro como fuera del campo, en un momento clave para la preparación del equipo.

Hajime Moriyasu, entrenador de Japón | AP

El propio exfutbolista confirmó su llegada mediante un mensaje en el que destacó la importancia del reto. “Me complace anunciar que me uniré al cuerpo técnico de la selección nacional de Japón como entrenador. Reflexioné detenidamente sobre el impacto de mi incorporación en un momento tan crucial, justo antes de la final de la Copa del Mundo, pero tras recibir palabras de aliento y entusiasmo del entrenador Moriyasu, decidí aceptar el puesto”, expresó Nakamura.

Además, aseguró que su objetivo será alinearse con las aspiraciones del grupo y aportar en la búsqueda de resultados positivos. “Me esforzaré por compartir las mismas aspiraciones que los jugadores de la selección japonesa que compiten a nivel mundial y contribuir a alcanzar los objetivos que el equipo se ha propuesto”, agregó.

Shunsuke Nakamura | @carasaki10

El último Mundial de Japón

Japón llega con antecedentes recientes que respaldan su crecimiento competitivo en el futbol internacional. En la Copa del Mundo disputada en Medio Oriente, el equipo asiático tuvo una actuación destacada al superar uno de los grupos más complicados del torneo.

Los Samuráis Azules terminaron como líderes del Grupo E, en el que compartieron sector con selecciones de alto nivel como España, Alemania y Costa Rica. Su desempeño sorprendió al mundo, especialmente por las victorias clave ante los europeos, consolidándose como uno de los equipos revelación.

Sin embargo, su camino terminó en los Octavos de Final, donde fueron eliminados por Croacia en una dramática tanda de penales. A pesar de la eliminación, el balance fue positivo y dejó altas expectativas para la siguiente justa mundialista.

Japón en el Mundial 2022 | MEXSPORT

¿Quién es Shunsuke Nakamura?

Shunsuke Nakamura es considerado uno de los futbolistas más talentosos en la historia de Japón. Durante su carrera, destacó por su visión de juego, técnica refinada y precisión en tiros libres, cualidades que lo llevaron a brillar tanto en su país como en el futbol europeo.