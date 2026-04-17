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Futbol

¡Inter arrasa al Cagliari! Los nerazzurros golean y se acercan al título de la Serie A

Inter de Milán ha ganado en el inicio de la más reciente jornada de Serie A | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:37 - 17 abril 2026
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El equipo de Cristian Chivu ha dado un paso importante de cara a la consecución de un título de liga más

El Inter de Milán dio un golpe de autoridad en la recta final de la Serie A al imponerse con contundencia 3-0 al Cagliari, resultado que lo acerca de manera definitiva al Scudetto. El equipo dirigido por Christian Chivu suma tres victorias consecutivas y amplía su ventaja en la cima del calcio.

Con cinco jornadas por disputarse, los nerazzurri lideran con 12 puntos de diferencia sobre el Napoli, su más cercano perseguidor, que aún no disputa su partido. Todo apunta a que el título será cuestión de tiempo para un Inter que mantiene el control absoluto del campeonato italiano.

Cristian Chivu festejando el triunfo con el Inter | AP

Inter de Milán domina y acelera hacia el Scudetto

El conjunto lombardo inició el encuentro sin demasiada brillantez, enfrentando a un Cagliari que buscaba asegurar su permanencia en la Serie A. La primera mitad fue cerrada, con escasas oportunidades claras, siendo un disparo de Federico Dimarco que salvó Yerry Mina en la línea una de las pocas acciones de peligro.

El equipo visitante, dirigido por Fabio Pisacane, se plantó con orden defensivo y trató de frenar el ritmo del Inter. Cagliari, ubicado en la parte baja de la tabla, apostó por cortar el juego y evitar que el líder encontrara espacios, consciente de que cualquier punto sería valioso en su lucha por la permanencia.

El Inter se acerca cada vez más al scudetto | AP

Thuram, Barella y Zielinski sellan la goleada del Inter

El partido cambió por completo tras el descanso. En apenas cinco minutos, el Inter rompió el equilibrio con dos goles que encaminaron la victoria. Marcus Thuram abrió el marcador al minuto 52 tras una gran jugada de Dimarco por la banda izquierda, firmando así una asistencia más en su destacada temporada.

Cuatro minutos después, Nicolò Barella amplió la ventaja con un potente disparo desde la frontal tras un rechace, dejando sin opciones al arquero rival. El Inter vivió entonces sus mejores momentos, dominando el ritmo del partido y generando múltiples llegadas de peligro.

El Cagliari intentó reaccionar y adelantó líneas, lo que abrió aún más el encuentro. Sin embargo, esa apuesta dejó espacios que el Inter supo aprovechar con inteligencia en los minutos finales. Fue entonces cuando apareció Piotr Zielinski para sentenciar el encuentro con un disparo desde fuera del área, tras recibir un pase de Denzel Dumfries. El tercer gol confirmó la superioridad del líder y desató la celebración en San Siro.

Inter sigue en la cima incluso con partidos pendientes de sus rivales directos en la parte alta de la tabla | AP
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