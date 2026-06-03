Indara, la pastor alemán que se convertirá en rescatista del ERUM en la Ciudad de México

En una operación de rescate, cada minuto puede marcar la diferencia. Por ello, los equipos especializados dependen cada vez más de perros entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas, zonas de difícil acceso o escenarios afectados por desastres naturales.

Con ese objetivo, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México incorporó a una nueva integrante a su unidad canina. Se trata de Indara, una cachorra pastor alemán que, a sus apenas cuatro meses de edad, ya comenzó su camino para convertirse en rescatista.

La joven canina fue entregada al ERUM mediante la donación realizada por un ciudadano. A partir de ahora iniciará una preparación especializada diseñada para desarrollar las capacidades que requieren los perros destinados a operaciones de búsqueda y localización de personas.

Con apenas cuatro meses de edad, Indara inicia un proceso de capacitación que durará aproximadamente dos años./ SSC

Su proceso de formación tendrá una duración aproximada de dos años, periodo durante el cual recibirá entrenamiento enfocado en rastreo, obediencia táctica y trabajo en ambientes complejos donde habitualmente intervienen los cuerpos de emergencia.

Una preparación pensada para actuar en situaciones extremas

Como parte de su capacitación, Indara será entrenada con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre las habilidades que desarrollará se encuentran la detección de personas con vida, la búsqueda en estructuras colapsadas y el desempeño en escenarios de alto riesgo.

Estas capacidades son esenciales para los equipos de rescate que participan en emergencias derivadas de derrumbes, explosiones y fenómenos naturales, donde la rapidez para ubicar víctimas puede resultar determinante.

De acuerdo con el subdirector del ERUM, Dann Joha Ricoy Montes, los binomios caninos representan una herramienta indispensable dentro de las estrategias de respuesta ante este tipo de incidentes, debido a la precisión y velocidad con la que pueden realizar labores de búsqueda.

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La compañera que tendrá Indara cuando concluya su entrenamiento

Actualmente, la unidad canina del ERUM cuenta con "Barret", un pastor belga malinois de tres años, que ya ha participado en distintas misiones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y áreas de difícil acceso.

Una vez que complete su proceso de capacitación, "Indara" trabajará junto a "Barret", fortaleciendo la capacidad operativa de la corporación y garantizando el relevo de una de las áreas más especializadas en atención de emergencias de la Ciudad de México.