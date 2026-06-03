Vacaciones de verano 2026: ¿cuándo empiezan para alumnos de primaria y secundaria?

La cuenta regresiva para las vacaciones de verano 2026 ya comenzó en las escuelas de todo el país. Mientras estudiantes y familias comienzan a planear actividades para el descanso escolar, las autoridades educativas mantienen vigente el calendario oficial que establece las fechas de cierre del actual ciclo y el inicio del próximo.

Las fechas aplican para planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. La programación se encuentra respaldada por el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y continúa sin modificaciones pese a los debates que surgieron semanas atrás.

De acuerdo con el Acuerdo número 18/06/25, firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el último día de actividades escolares será el miércoles 15 de julio de 2026. Una vez concluida esa jornada, el periodo vacacional arrancará oficialmente el jueves 16 de julio.

La SEP mantiene el 15 de julio como último día de clases para el ciclo escolar 2025-2026./ RS

Al corte de este 3 de junio de 2026, todavía restan 42 días naturales para la conclusión del ciclo escolar. Sin embargo, no todos corresponden a jornadas de clases, ya que el calendario contempla fechas destinadas a actividades administrativas y días de descanso.

La fecha de salida quedó definida tras una discusión nacional

Durante mayo de 2026 surgió una propuesta para modificar el calendario escolar y adelantar el fin de las clases. La posibilidad generó incertidumbre entre comunidades educativas de distintos estados debido al impacto que tendría en la organización académica del cierre de ciclo.

Ante la situación, las autoridades educativas sostuvieron una reunión extraordinaria en la que participaron los 32 secretarios estatales de Educación. Tras analizar el tema, acordaron mantener sin cambios las fechas que ya habían sido establecidas oficialmente para todas las escuelas de educación básica.

Con esa decisión quedó ratificado el calendario vigente, por lo que el cierre de actividades continuará desarrollándose conforme a las disposiciones publicadas por la SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya entraron en la recta final del ciclo escolar.

¿Cuándo regresarán a clases los alumnos después de las vacaciones de verano?

Aunque la atención está centrada en la llegada del descanso escolar, la SEP también tiene definida la fecha para el arranque del siguiente ciclo académico. De acuerdo con la programación oficial, los estudiantes de educación básica volverán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026.

Esto significa que niñas, niños y adolescentes contarán con más de seis semanas de vacaciones entre el final del actual ciclo escolar y el inicio de las actividades correspondientes al periodo 2026-2027.

Antes de llegar a ese descanso, todavía quedan algunas fechas sin clases para los alumnos. Entre ellas se encuentra la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del 26 de junio, además de los fines de semana del 5 y 6 de julio, así como del 12 y 13 de julio. Considerando esos días, los estudiantes tienen por delante cerca de 30 días hábiles de actividades escolares.