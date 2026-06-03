¿Se puede registrar el celular después del 30 de junio? Autoridades responden

El plazo para registrar las líneas telefónicas móviles en México está cada vez más cerca de concluir y miles de usuarios continúan con dudas sobre la posibilidad de una prórroga.

Ante la incertidumbre, las autoridades encargadas del proceso aclararon qué ocurrirá con los números que no sean vinculados antes del 30 de junio de 2026, fecha establecida como límite para completar el trámite.

Usuarios de telefonía móvil tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrar su línea. / iStock

¿Habrá prórroga para el registro de líneas telefónicas?

La respuesta oficial es no.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reiteró que no contempla extender el plazo para el registro obligatorio de líneas celulares. Ricardo Castañeda, director general de Política Regulatoria del organismo, señaló que hasta el momento no existe ninguna propuesta para otorgar una prórroga.

La fecha límite permanece fijada para el 30 de junio de 2026, por lo que los usuarios deberán completar el proceso antes de ese día para evitar posibles afectaciones en el servicio.

¿Qué pasa si no registras tu número de celular?

Las autoridades han advertido que las líneas que no sean registradas podrían enfrentar una suspensión temporal del servicio una vez concluido el plazo. Esto significaría que los usuarios podrían perder acceso a: Llamadas telefónicas.

Mensajes de texto (SMS).

Datos móviles.

Servicios digitales vinculados al número celular. Además, algunas aplicaciones que utilizan el número telefónico para verificar la identidad del usuario podrían presentar problemas de acceso o autenticación.

Las líneas que no sean registradas podrían enfrentar una suspensión temporal del servicio. / iStock

¿Por qué es obligatorio registrar la línea telefónica?

El Gobierno federal ha señalado que la medida busca fortalecer el combate a delitos como la extorsión telefónica, el fraude y otras actividades ilícitas que utilizan líneas móviles sin identificar.

Por ello, el registro contempla la vinculación del número telefónico con la identidad de una persona física o moral, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de las comunicaciones en caso de investigaciones.