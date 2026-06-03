¿Se marcha? André Jardine apunta a salir de América

La renovación en la directiva de America, tras la salida de Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez, tendrá un impacto directo en el banquillo. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el ciclo de André Jardine llegó a su fin y el club azulcrema analiza un cambio de timonel.

Durante todo el Clausura 2026 de la Liga MX, la continuidad del estratega brasileño se puso en duda, en ese momento por los resultados irregulares de las Águilas. Sin embargo, la directiva decidió respaldar a Jardine, quien le dio un histórico tricampeonato a los de Coapa, y lo mantuvo hasta el final del certamen.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

Ahora, tres semanas después de que América quedó eliminado en Cuartos de Final contra Pumas, el panorama es diferente y el futuro de Jardine se ve lejos del conjunto azulcrema. Con ello, comenzará una era por completo nueva en el club más ganador de México.

¿Qué se sabe de la continuidad de Jardine en América?

Por medio de redes sociales, Carlos Ponce de León dio a conocer que hay "fuego en el Nido" con respecto a la continuidad del cuerpo técnico. Señaló que el entorno del club le informó que la directiva prefiere hacer un cambio de cara al Apertura 2026.

"El futuro de André Jardine como técnico del Club América está en el alambre: todo apunta a que no seguirá como estratega de las Águilas. Desde el entorno me aseguran que la nueva directiva quiere y efectúa ya un cambio en el banquillo", escribió.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

En su momento, tras la obtención del bicampeonato en el Apertura 2023 y el Clausura 2024, los reportes de la prensa nacional señalaron que Jardine tenía contrato hasta junio de 2027. No obstante, los resultados de los últimos dos torneos -en los cuales América quedó fuera en Cuartos de Final- y los cambios en la directiva, provocarán que el vínculo entre técnico y club concluya de forma anticipada, según la información de Ponce de León.

¿Cuál es el legado de Jardine con América?

El brasileño llegó al banquillo azulcrema en el Apertura 2023, después de trascender con un plantel más humilde como el de Atlético San Luis. En ese primer torneo, Jardine no decepcionó y se quedó con el título tras vencer a Tigres en la Final.

Al año siguiente, venció a Cruz Azul y Rayados de Monterrey en las Finales del Clausura y Apertura 2024, respectivamente, con lo que América se convirtió en el primer equipo en lograr un tricampeonato en la era de los torneos cortos. Jardine tuvo oportunidad de ganar un título más, pero perdió la Final del Clausura 2025 contra Toluca y en los dos siguientes juegos quedó fuera en Cuartos de Final ante Monterrey y Pumas.

Además del tricampeonato de Liga MX, Jardine ganó un Campeón de Campeones, una Supercopa de México y una Campeones Cup con América. Su gran pendiente fueron los torneos internacionales, ya que en Leagues Cup lo más lejos que llegó fue Cuartos de Final y en la Copa de Campeones Concacaf se quedó en Semifinales en 2024, eliminado con marcador global 3-2 ante Pachuca.