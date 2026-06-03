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Futbol Internacional

Francia vs Costa de Marfil: ¿Dónde y a qué hora EN VIVO el juego amistoso?

Francis vs Costa de Marfil | Récord
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:08 - 03 junio 2026
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El cuadro galo tendrá una de sus últimas pruebas de cara a la Copa Mundial 2026

Las selecciones de Francia y Costa de Marfil en un partido amistoso que servirá como una de las últimas pruebas antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El encuentro reunirá a dos de las selecciones más competitivas de Europa y África en un duelo que promete intensidad y buen futbol.

Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP
Mbappé previo a un partido con la Selección de Francia en la Fecha FIFA | AP

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega con la intención de consolidar su funcionamiento colectivo y confirmar el gran nivel de figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni

Francia es considerada una de las principales candidatas al título mundialista y buscará aprovechar la localía para continuar su preparación de cara al torneo.

Por su parte, Costa de Marfil afronta el compromiso como una oportunidad para medir fuerzas ante una potencia mundial. 

Selección de Francia durante la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT
Selección de Francia durante la Copa Mundial Qatar 2022 | MEXSPORT

Los africanos cuentan con una generación talentosa encabezada por Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo y Sébastien Haller, futbolistas que aspiran a liderar una destacada participación en el Mundial.

El Stade de la Beaujoire, inmueble con capacidad para poco más de 38 mil espectadores y sede histórica del FC Nantes, volverá a albergar un partido internacional de alto nivel. El escenario ya fue utilizado durante la Copa del Mundo de 1998 y diversos torneos continentales, por lo que cuenta con una importante tradición futbolística.

¿Dónde y a qué hora ver Francia vs Costa de Marfil?

Francia llega a este encuentro con una racha de nueve partidos sin perder en amistosos y oficiales, la última derrota del equipo data del 5 de junio del año pasado cuando fue superado 5-4 por España.

  • Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

  • Horario: 13:10 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Stade de la Beaujoire 

  • Transmisión: SKY Sports

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