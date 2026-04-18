Messi y Berterame lucen en victoria del Inter Miami sobre Colorado Rapids

El Inter Miami se llevó una victoria vibrante por 2-3 ante Colorado Rapids en la Jornada 8, en un duelo disputado en el Empower Field at Mile High que tuvo de todo: goles, remontadas, polémica y una actuación determinante de Lionel Messi.

El conjunto de Miami comenzó con autoridad y logró abrir el marcador al minuto 18. Fue Messi quien, desde el manchón penal, ejecutó con precisión para adelantar a su equipo y encaminar un partido que parecía controlado en los primeros compases.

Messi y Berterame l X:InterMiamiCF

Antes del descanso, en tiempo agregado, apareció Germán Berterame para ampliar la ventaja. El delantero conectó un certero cabezazo dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda derecha, firmando el 0-2 y dando tranquilidad momentánea a los visitantes.

¿Cómo fue el susto para el Inter Miami?

Sin embargo, el complemento cambió por completo la narrativa del encuentro. Colorado reaccionó con intensidad y logró empatar en cuestión de minutos. Al 58’, Rafael Navarro recortó distancias, y apenas cuatro minutos después, al 62’, Darren Yapi igualó el marcador 2-2, desatando la euforia de la afición local.

Colorado Rapids reaccionó ante el Inter Miami l X:InterMiamiCF

El partido entró en una fase de alta tensión, con ambos equipos buscando el gol de la diferencia. Inter Miami, pese al golpe anímico, mantuvo la calma y apostó por su figura para resolver el encuentro en los momentos clave.

El gol 905

Y fue precisamente Messi quien volvió a aparecer al minuto 79 con una obra de arte. El argentino sacó un potente zurdazo que se incrustó en el ángulo, imposible para el arquero rival, sentenciando el 2-3 definitivo y alcanzando la impresionante cifra de 905 goles en su carrera profesional.

En los minutos finales, el encuentro se tornó aún más complicado para el equipo visitante tras la expulsión de Yannick Bright al 87’, lo que obligó a Inter Miami a replegarse y defender con todo la ventaja ante la presión de Colorado.

Inter Miami vence al Inter Miami l X:InterMiamiCF