"Nunca lo vi así": Papá de Checo Pérez afirmó que el piloto de Cadillac vive su mejor versión

El cambio de reglamento de la Fórmula 1 para la Temporada 2026 ha generado múltiples críticas por parte de pilotos y directores de escuderías. Sin embargo, el padre de Sergio 'Checo' Pérez, Antonio Pérez, consideró que la categoría atraviesa su mejor forma, al menos como negocio. De igual forma, aseguró que su hijo, quien regresó a la parrilla este año con Cadillac, aseguró que también está en gran momento.

"Es la mejor Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1", declaró en entrevista con W Deportes. "La Fórmula 1 es más negocio que si estuvieran los autódromos llenos… se comercializó todo a través de la televisión", añadió.

Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP

El mejor Checo Pérez de la historia

En cuanto a su hijo, quien en las tres primeras fechas del calendario quedó lejos de los puntos, Antonio Pérez consideró que más allá de los resultados, el piloto está motivado. "Es el mejor Checo Pérez de la historia. Hoy que estuve conviviendo con ellos, con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con sus hermanos, la verdad es que es una gran relación y carga de energía".

Mencionó que no ha sido sencillo para Checo desarrollarse en la F1, pero que lo ha logrado con el apoyo de su familia y de Carlos Slim. "Desarrollar un mexicano o un latinoamericano para la Fórmula 1 es muy difícil, casi imposible. La presión en la que Carlos llevaba a Checo era una presión muy inteligente para desarrollarlo (...), era precisamente para hacerlo competitivo, llevarlo a ganar el campeonato de Fórmula 3 en Europa a los 16 años".

Por último, a pesar de que su hijo está constantemente bajo escrutinio por parte de la prensa extranjera, consideró que no ha sido tan difícil como en su momento lo fue para Ayrton Senna. "Hasta el día de hoy existe la Fórmula 1 antes de Senna y después de Senna", finalizó.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

¿Cuándo se reanuda la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

Debido al conflicto armado en Asia Occidental, los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita se cancelaron este año, por lo que la categoría se quedó un mes sin actividad. Será hasta el primer fin de semana de mayo que se reanude la actividad, con el Gran Premio de Miami, segunda fecha del año en formato sprint.

El viernes 1º de mayo se llevarán a cabo las Prácticas Libres a las 10:30 horas (tiempo del centro de México), mientras que a las 14:30 horas está programada la sprint shootout. Para el sábado 2, la carrera corta está agendada a las 10:00 horas y a las 14:00 horas la clasificación; mientras que la carrera principal está prevista para el domingo 3 a las 14:00 horas.