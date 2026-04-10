Fórmula 1 comenzará reuniones para cambiar el reglamento en 2026

Abren puerta a los cambios. La Fórmula 1 y la FIA comenzaron este jueves 9 de abril con una serie de reuniones con pilotos y directores de escuderías para analizar posibles modificaciones al reglamento técnico de la Temporada 2026. Lo anterior como consecuencia del constante debate que han provocado los nuevos monoplazas.

Una "Fórmula E" con esteroides fue la expresión que el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, utilizó para referirse a los autos, que con la nueva reglamentación tienen un motor con reparto 50-50 entre la combustión y la energía eléctrica. Mientras que Fernando Alonso habló del "campeonato mundial de baterías" al analizar la actual reglamentación.

Incluso Lando Norris, quien al inicio de la temporada criticó a Verstappen por su desprecio a la nueva normativa, en el último fin de semana expresó su molestia. El campeón defensor de la F1 no subió al podio en las tres primeras carreras del año y en China ni siquiera corrió, por lo que destacó que pasaron de tener el mejor auto de su historia a uno de los peores.

Norris durante la clasificación del Gran Premio de China 2026 | AP

¿Cuándo serán las reuniones?

Con los motores en una división de energía 50-50, los autos dependen en gran medida de la recuperación de la batería. Esto ha provocado que haya muchos cambios de posición, pero no por maniobra del piloto, sino porque el auto de delante se quedó sin energía y el que viene detrás logra superarlo sin problema.

No obstante, en el pasado Gran Premio de Japón, esta nueva dinámica no provocó un rebase, sino un fuerte accidente de Oliver Bearman cuando trató de esquivar a Franco Colapinto, que justo estaba en proceso de recuperación de energía. El choque del piloto de Haas desató una oleada de críticas más grande, por lo que la F1 agendó las reuniones para revisar el reglamento.

Con la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita -debido al conflicto en Asia Occidental- se agendaron las reuniones de análisis. Según ESPN, después de la de este jueves se tiene prevista una más a mediados de este mes, para finalizar con una tercera el 20 de abril, en la cual los jefes de equipo y el CEO de la F1, Stefano Domenicali, decidirán qué cambios implementar.

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

¿Cuándo se reanuda la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

Sin carreras en Bahréin ni en Yeda, la categoría reanudará su actividad hasta dentro de tres semanas, con el Gran Premio de Miami. Será la segunda fecha de formato sprint en la actual campaña, por lo que los equipos tendrán solo una sesión de Prácticas Libres el viernes 1° de mayo a las 10:30 horas (tiempo del centro de México).

La sprint shootout se celebrará en ese mismo día, a las 14:30 horas, para una jornada clave en la actividad sabatina. A las 10:00 horas del sábado 2 de mayo se correrá la carrera corta, seguida de la qualy a las 14:00 horas, mientras que la carrera principal está agendada para el domingo 3 de mayo a las 14:00 horas.