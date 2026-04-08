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Fórmula 1

McLaren exige a la F1 priorizar la seguridad tras accidente de Bearman en el GP de Japón

Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:36 - 08 abril 2026
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El director del equipo papaya reiteró la urgencia de hacer una revisión en el reglamento

La nueva normativa de la Fórmula 1 cobró su primera "víctima" en el Gran Premio de Japón. Fue Oliver Bearman quien se vio forzado a salirse de la pista y se estrelló contra los muros, en su intento por evitar a Franco Colapinto, quien se quedó sin batería y estaba girando a una velocidad mucho menor que el británico.

El factor clave del suceso fue la diferencia de velocidad de 50 km/h entre ambos monoplazas. Bearman estaba utilizando la máxima energía eléctrica de su coche justo cuando la batería del monoplaza de Colapinto se había agotado, creando una peligrosa disparidad en la velocidad.

El piloto de Haas sufrió un impacto de 50G en la curva Spoon cuando se vio forzado a salirse de la pista a 308 km/h, pero afortunadamente solo sufrió una contusión en la rodilla derecha. Sin embargo, su incidente generó críticas respecto a las nuevas normativas y cómo impactan en el cuidado de los pilotos.

Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1
Así quedó el auto de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón tras su choque | X: @F1

McLaren pide priorizar la seguridad de los pilotos en F1

Una de las críticas más recientes fue del director del equipo McLaren, Andrea Stella, quien instó a la Fórmula 1 a poner la seguridad como máxima prioridad en la nueva normativa. Ya durante los test de pretemporada, el directivo había advertido que este tipo de situaciones podrían acarrear graves consecuencias.

Sin embargo, la FIA decidió esperar a que se disputaran tres carreras antes de considerar cualquier modificación en el reglamento. E incluso ahora, lo último que anunció fue que revisarían con todos los involucrados la normativa, pero hasta el momento no se han confirmado cambios oficiales.

Con la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la competición se enfrenta a un parón de un mes hasta la próxima cita en Miami. Stella subrayó que es crucial analizar a fondo el problema de las velocidades de aproximación antes de que se reanude el campeonato.

Andrea Stella, director de McLaren | AP
Andrea Stella, director de McLaren | AP

"Respecto al incidente de Oliver, esta situación no es ninguna sorpresa; ya lo habíamos comentado en los entrenamientos. Sabíamos que la velocidad de aproximación puede ser tan alta cuando un coche levanta el pie o va a gran velocidad y los demás están desplegando energía", declaró Stella.

"Está en la agenda de la FIA mejorar aspectos del reglamento de 2026. No queremos esperar a que ocurran incidentes para actuar. Hoy ha pasado algo. Por suerte, Oliver solo parece tener algunos moratones. Tenemos la responsabilidad de implementar medidas, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad", añadió.

Stella insistió en la necesidad de un análisis riguroso. "No creo que haya una solución sencilla, pero tenemos la experiencia y las variables para implementar medidas. Este tema debe abordarse en las reuniones entre la FIA, los equipos y la Fórmula 1 durante este receso. Debe ser una prioridad absoluta".

¿Qué dijeron en Haas tras el accidente de Bearman?

Ayao Komatsu, director del equipo Haas, se hizo eco de estas preocupaciones y afirmó que "la seguridad siempre debe ser lo primero", por lo que espera que haya cambios. "Hemos estado hablando sobre la velocidad de aproximación y luego ocurrió este accidente, así que no podemos ignorarlo. Ahora que tenemos este ejemplo, analizaremos la mejor manera de proceder. Nadie lo pasará por alto", aseguró.

Ollie Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Ollie Bearman durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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