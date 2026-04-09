Golpe a Verstappen: pierde a su hombre de confianza y su futuro en F1 queda en duda

Max Verstappen recibió un mazazo más en 2026: Gianpiero Lambiase, su ya histórico ingeniero de carrera en Red Bull, dejará la escudería al finalizar su contrato al cierre de 2027.

El histórico ingeniero dejará la escudería para unirse a McLaren, rompiendo una de las duplas más exitosas del automovilismo reciente.

BREAKING: Red Bull Racing confirm their Head of Racing and Max Verstappen's race engineer GianPiero Lambiase will leave the team in 2028#F1 pic.twitter.com/7COpoxFO0y — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Se rompe una sociedad clave en el éxito de Verstappen

Lambiase ha sido una figura fundamental en la carrera del neerlandés desde 2016, siendo parte esencial en la conquista de sus campeonatos mundiales (2021, 2022, 2023 y 2024).

Su salida no solo representa una baja técnica para Red Bull, sino también un golpe directo a Verstappen, con quien mantenía una relación muy cercana dentro y fuera de la pista.

Además, esta no es la única salida importante dentro del equipo, que ha sufrido múltiples cambios estructurales en los últimos meses, generando incertidumbre en su proyecto deportivo.

Un futuro cada vez más incierto en la Fórmula 1

La situación se vuelve aún más delicada considerando que Verstappen ya ha dejado entrever dudas sobre su continuidad en la F1.

Checo Pérez celebra con Max Verstappen en el podio en el Gran Premio de Japón en 2024 | RED BULL

El propio piloto ha admitido que no está disfrutando del todo la competencia bajo las nuevas regulaciones, e incluso ha considerado la posibilidad de retirarse antes de lo previsto.

A esto se suma el complicado inicio de temporada y el bajón de rendimiento de Red Bull, factores que alimentan los rumores sobre una posible salida anticipada, pese a tener contrato vigente.